Con energía de las cataratas del Niágara: el plan de Hochul para garantizar más de 280 empleos en Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció el 19 de mayo que la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) aprobó subvenciones de desarrollo económico y asignaciones de energía hidroeléctrica de bajo costo provenientes de las cataratas del Niágara. La medida apunta a destrabar más de 104 millones de dólares en inversión privada y busca respaldar 287 empleos en el oeste y norte del estado.

Cómo funciona el programa de energía hidroeléctrica del Niágara de la NYPA

La administración estatal informó en un comunicado oficial que la junta directiva de la NYPA autorizó nuevas asignaciones dentro del programa regional del oeste de Nueva York.

El esquema ofrece electricidad a bajo costo a compañías ubicadas dentro de un radio de 30 millas (48 kilómetros) del Proyecto de Energía del Niágara y también a empresas instaladas en el condado de Chautauqua.

Hochul afirmó que el suministro hidroeléctrico “asequible, confiable y libre de emisiones” constituye uno de los principales recursos económicos del estado. Además, explicó que Nueva York aprovecha esa capacidad energética para incentivar inversiones privadas y promover “empleos bien remunerados”.

El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Justin E. Driscoll, señaló que los incentivos financieros para esta actividad continúan como “un motor clave del desarrollo económico regional”. También remarcó que las medidas permitirán a distintas firmas ampliar operaciones, conservar puestos laborales e invertir “en su futuro”.

Agile Cold Storage y Bericap sumarán empleos en el condado de Erie

La junta de la NYPA autorizó 2200 kilovatios (kW) de energía hidroeléctrica para Agile Cold Storage y Bericap, dos compañías radicadas en el condado de Erie.

Agile Cold Storage, especializada en almacenamiento automatizado para productos congelados, recibió 660 kW para desarrollar un depósito de 133 mil pies cuadrados (12.356 metros cuadrados) en West Seneca. El emprendimiento demandará casi US$28 millones e incorporará áreas de almacenamiento, procesamiento y nuevas líneas de empaquetado. La expansión generará 44 empleos.

El programa regional de la NYPA otorgará electricidad subsidiada a compañías ubicadas cerca del Proyecto de Energía del Niágara Gobierno de Nueva York

Por su parte, Bericap, fabricante de tapas y cierres plásticos para industrias alimentarias, farmacéuticas y automotrices, obtuvo 1540 kW para instalar una planta de producción de 100 mil pies cuadrados (9290 metros cuadrados) en Cheektowaga.

La empresa abastece a marcas internacionales como Coca-Cola y Kraft-Heinz. La iniciativa contempla remodelaciones edilicias, actualización de instalaciones y adquisición de maquinaria industrial. El desembolso supera los US$22 millones y permitirá sumar 40 nuevos trabajadores en el oeste del estado.

El presidente de la NYPA, John R. Koelmel, sostuvo que las decisiones aprobadas movilizarán inversiones por US$90 millones en la región. Además, indicó que el Proyecto de Energía del Niágara “va más allá de la generación de electricidad” porque también facilita la expansión empresarial y el crecimiento de las plantillas laborales.

Hochul aseguró que la capacidad hidroeléctrica representa uno de los principales recursos económicos del estado Google Maps

NYPA destina fondos a North Country Dairy y Twin Rivers Paper en St. Lawrence

La NYPA destinó otros US$2 millones a iniciativas localizadas en el condado de St. Lawrence, en la región norte de Nueva York: