WASHINGTON (AP) — Las ofertas de empleo en Estados Unidos apenas variaron en octubre, situándose en 7,7 millones con una incertidumbre continua sobre la dirección de la economía.

El Departamento de Trabajo informó el martes que los empleadores publicaron 7,67 millones de vacantes en octubre, cerca de los 7,66 millones de septiembre.

La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS), que se retrasó debido al prolongado cierre del gobierno, también mostró que los despidos aumentaron y el número de personas que dejaron sus empleos —una señal de confianza en el mercado laboral— disminuyó en octubre.

Las ofertas de empleo han disminuido de manera constante desde que alcanzaron un récord de 12,1 millones en marzo de 2022, cuando la economía se recuperaba con fuerza de los confinamientos por COVID-19. El mercado laboral se ha enfriado en parte debido al efecto persistente de las altas tasas de interés que la Reserva Federal implementó en 2022 y 2023 para combatir la inflación.

En general, es un momento desconcertante para la economía estadounidense, sacudida por la decisión del presidente Donald Trump de contradecir décadas de políticas a favor del libre comercio e imponer en su lugar fuertes aranceles a la mayoría de los países del mundo.

Los responsables de política monetaria de la Reserva Federal se están reuniendo esta semana para decidir si recortan su tasa de interés de referencia, y se espera que la reunión sea inusualmente contenciosa. La inflación sigue estancada por encima del objetivo del 2% de la Fed, en parte porque los importadores han intentado trasladar el costo de los aranceles de Trump aumentando los precios. Normalmente, una inflación persistente desalentaría a los responsables de la Fed de recortar las tasas. Pero el mercado laboral ha parecido inestable en los últimos meses, y se espera que la Fed reduzca su tasa de referencia por tercera vez este año, aunque algunos responsables podrían disentir.

Mientras tanto, el cierre federal de 43 días ha desordenado las estadísticas económicas del gobierno.

El informe de octubre sobre ofertas de empleo se publicó con una semana de retraso, y la versión de septiembre no se publicó por separado porque los recolectores de datos federales estaban de permiso. En su lugar, los números de JOLTS de septiembre se incluyeron en el informe del martes junto con los de octubre.

El Departamento de Trabajo emitirá cifras de contratación y desempleo en noviembre el próximo martes, 11 días más tarde de lo programado originalmente. El departamento no está publicando una tasa de desempleo para octubre porque no pudo calcular el número durante el cierre. Publicará algunos de los datos de empleo de octubre —incluyendo el número de puestos que los empleadores crearon ese mes— junto con el informe completo de empleo de noviembre.

Los pronosticadores encuestados por la firma de datos FactSet predicen que los empleadores añadieron menos de 38.000 empleos en noviembre y que la tasa de desempleo aumentó a 4,5% desde el 4,4% de septiembre, baja según los estándares históricos pero la más alta en casi cuatro años.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.