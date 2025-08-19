Iga Swiatek, campeona del WTA 1000 de Cincinnati, en breve

A continuación, los datos básicos de la tenista polaca Iga Swiatek, quien este lunes se proclamó campeona por primera vez del torneo WTA 1000 de Cincinnati:

Nombre: Iga

Apellido: Swiatek

Fecha de nacimiento: 31 de mayo de 2001 (24 años)

Lugar de nacimiento: Varsovia (Polonia)

Altura: 1,76 m

Posición ranking WTA: Número 3 (ascenderá al 2)

Mejor posición ranking WTA: Número 1

Entrenador: Wim Fissette

Palmarés: 24 títulos

Trofeos Grand Slam: 6

Trofeos WTA 1000: 11

Su recorrido en Cincinnati:

1ª ronda: libre

2ª ronda: derrotó a Anastasia Potapova (RUS) 6-1, 6-4

3ª ronda: a Marta Kostyuk (UKR/N.25) no se presentó

Octavos: a Sorana Cirstea (RUM) 6-4, 6-3

Cuartos: a Anna Kalinskaya (RUS/N.28) 6-3, 6-4

Semifinales: a Veronika Kudermetova (RUS) 6-3, 6-7 (2/7), 6-3

Final: a Jasmine Paolini (ITA/N.7) 7-5, 6-4