Iga Swiatek, campeona del WTA 1000 de Cincinnati, en breve

A continuación, los datos básicos de la tenista polaca Iga Swiatek, quien este lunes se proclamó campeona por primera vez del torneo WTA 1000 de Cincinnati:
Nombre: Iga
Apellido: Swiatek
Fecha de nacimiento: 31 de mayo de 2001 (24 años)
Lugar de nacimiento: Varsovia (Polonia)
Altura: 1,76 m
Posición ranking WTA: Número 3 (ascenderá al 2)
Mejor posición ranking WTA: Número 1
Entrenador: Wim Fissette
Palmarés: 24 títulos
Trofeos Grand Slam: 6
Trofeos WTA 1000: 11
Su recorrido en Cincinnati:
1ª ronda: libre
2ª ronda: derrotó a Anastasia Potapova (RUS) 6-1, 6-4
3ª ronda: a Marta Kostyuk (UKR/N.25) no se presentó
Octavos: a Sorana Cirstea (RUM) 6-4, 6-3
Cuartos: a Anna Kalinskaya (RUS/N.28) 6-3, 6-4
Semifinales: a Veronika Kudermetova (RUS) 6-3, 6-7 (2/7), 6-3
Final: a Jasmine Paolini (ITA/N.7) 7-5, 6-4
