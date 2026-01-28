“¿Somos animales en el zoológico?“: la fuerte crítica de Iga Swiatek y la reacción de Djokovic

Las imágenes se hicieron virales en los últimos días. Por un lado, se mostró a Iga Swiatek, la número 2 del mundo, teniendo que esperar en la puerta de ingreso a los vestuarios del Australian Open porque no tenía en mano la credencial correspondiente; luego, el mundo pudo ver el ataque de furia de Coco Gauff, que destrozó su raqueta en uno de los pasillos del Rod Laver Arena luego de ser eliminada por Elina Svitolina. Ninguna de estas acciones fue bien recibida por los jugadores.

Después de ser eliminada en los cuartos de final, Swiatek fue directo al mentón: “La pregunta es: ¿somos tenistas o somos animales en el zoológico? A los que observan incluso mientras hacen caca. Obviamente por ahí exagero un poco, pero estaría bueno tener algo de privacidad. estaría bien tener tu propio proceso, no ser observado constantemente. Y estaría bien tener un espacio para hacerlo sin que te vea todo el mundo".

El Australian Open, desde hace tiempo, incluye en su transmisión varios momentos de lo que hacen los jugadores en los vestuarios, mientras hacen el calentamiento previo, o conversan con sus entrenadores, u otras situaciones. En este punto, la tenista polaca amplió: “Se supone que debemos ser observados en la cancha y en la rueda de prensa. Ese es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo ser un meme cuando olvidas tu acreditación. Por ahí es gracioso, sin duda. La gente tiene algo de qué hablar. Pero para nosotros, no creo que sea algo necesario”.

En un contexto similar, Novak Djokovic contó que se mostró identificado con lo que vivió Coco Gauff: “Vi lo que pasó con Coco después de su partido. Mirá, empatizo con ella. Sé lo que se siente al romper una raqueta. Lo hice varias veces en mi carrera. Sé lo que es sentirse frustrado, sobre todo después de un partido en el que no has rendido lo suficiente. Y estoy de acuerdo con ella. Es muy triste que no puedas irte a ningún sitio y desahogar tu frustración, tu ira de una forma que no quede grabada por una cámara. Pero vivimos en una sociedad donde el contenido lo es todo“, disparó el exnúmero 1 del mundo.

-Hola, ¿puedo pasar?

-Acreditación, por favor.



-Soy Iga Swiatek, N2 del mundo.

-Como si es el Papa. Acreditación o no pasas.



“Es una discusión más profunda. Me cuesta mucho ver que la tendencia cambie en la dirección opuesta, es decir, que saquemos las cámaras. Solo va a seguir así, o incluso con más cámaras. Me sorprende que no tengamos cámaras mientras nos duchamos. Probablemente ése sea el Siguiente paso. Estoy en contra. Creo que debería haber un límite, donde este sea nuestro espacio. Pero parece que siempre hay una demanda: ver cómo calientan los jugadores, qué dicen cuando hablan con sus entrenadores, cómo es su enfriamiento... Quieren vernos llegar en coche y caminar por los pasillos. Hay que tener cuidado", insistió el serbio después de vencer por retiro al italiano Lorenzo Musetti.

“Recuerdo la época en que no teníamos tantas cámaras. Acostumbrarse a tener encima un ojo que no ves, que a veces olvidas, siempre encima, da miedo. A veces quieres relajarte y ser tú mismo sin que el público lo vea. Me cuesta mucho ver que eso esté dando marcha atrás. Es algo que supongo que tenemos que aceptar”, consideró Nole, diez veces campeón en Australia.

En la misma línea, a la norteamericana Amanda Anisimova también le preguntaron si las jugadoras necesitan más privacidad, y si era consciente de las cámaras que están detrás de las bambalinas. ”Después de unos días, cuatro o cinco, te das cuenta de que, obviamente, ves en Internet cómo estás caminando. Sabía que estaba ahí, así que mantuve la cabeza baja y fui al vestuario. Obviamente, hay buenos momentos que la gente ve, y eso es divertido. Cuando pierdes, probablemente hay momentos no tan buenos. Creo que el hecho de que se publicara el video de Coco es duro, porque ella no tuvo nada que ver con eso. Pero creo que sabía que no tenía mucha privacidad, así que simplemente fui al vestuario. Sabía que (la cámara) podía simplemente estar allí“.

Jessica Pegula, que venció a Anisimova, también mostró su descontento: “No soy fan de las cámaras. Lo vi anoche [el video de Gauff] y me quedé como... madre mía. Fue lo mismo cuando Aryna perdió la final (del US Open 2023). Y pensé: ¿puedes dejar que las chicas tengan un momento para ellas? Hace años hablábamos de cámaras. Maddie Keys tenía como prioridad número 1 en el consejo de jugadores que había que parar lo de estas cámaras. Es una locura. Creo que al final pusieron carteles para que la gente supiera que había cámaras, pero este año es aún peor. Estás en el gimnasio y hay un vídeo mío entrando en el recinto. Vi a personas que ni siquiera sabían qué estaban ocurriendo en zonas en las que no crees que alguien te esté observando. Están en todos y cada uno de los pasillos. Coco no se equivocaba cuando dijo que el único sitio en el que no hay es el vestuario. Vi en Internet que la gente hacía zoom en los móviles de los jugadores y cosas así. Eso es algo innecesario. Es realmente una invasión de la privacidad. La única vez que no te graban es cuando vas a ducharte y al baño. Creo que eso es algo que debemos reducir, sin duda. La gente luego lo publica en Internet y lo sacan de contexto o te juzgan por un momento que debería ser privado", destacó la número 6 del mundo.

🗣️ Djokovic, contundente sobre la privacidad de los tenistas en los Grand Slam tras el incidente de Coco Gauff



Por último, en un tono más moderado, Jannik Sinner dejó su opinión sobre la cuestión de las cámaras: “Sabemos que hay muchísimas y que a veces pueden pasar cosas, como hemos visto. Somos deportistas y dedicamos toda nuestra vida a ser nuestra mejor versión. A veces las derrotas duelen, a veces uno reacciona, a veces no. Está claro que las cámaras están ahí, especialmente en los Grand Slams, y no quiero entrar en demasiadas valoraciones, pero a veces pasan cosas que quizá no queremos que la gente vea, y en esta ocasión lo hemos visto. También entiendo la frustración como tenista. Ella (Gauff) lleva muchísimo tiempo en el circuito, nunca dice una palabra fuera de tono, así que es una buena chica”.