Programa Fresh en Illinois: cómo cobrar los US$400 sin hacer ningún trámite

Miles de familias de Illinois comenzarán a recibir una ayuda económica por única vez destinada a compensar la pérdida de beneficios alimentarios. El nuevo programa Fresh entregará un pago único de US$400 por cada integrante elegible del hogar y, a diferencia de otros beneficios estatales, los destinatarios no deberán completar formularios ni iniciar un proceso de solicitud. La asistencia comenzó a distribuirse desde el 1° de agosto.

J.B. Pritzker lanza Fresh en Illinois: quiénes reciben el pago único de US$400

El gobernador J.B. Pritzker y el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés) anunciaron la puesta en marcha del programa Families Receiving Emergency Support for Hunger (siglas en inglés para FRESH), una iniciativa que otorgará un pago único de US$400 por cada miembro elegible de un hogar que haya perdido el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Las familias que reciben beneficios como SNAP, TANF o Medicaid son elegibles automáticamente

Según informó el comunicado oficial del gobierno de Illinois, el programa cuenta con un fondo de US$70 millones, aprobado dentro del presupuesto estatal del año fiscal 2027. El objetivo es respaldar a los hogares que perdieron SNAP por incumplir el requisito federal de trabajo, en un contexto en el que el Estado sostiene que aumentaron los costos de productos básicos como los alimentos, el combustible y los servicios públicos.

En la presentación de la medida, Pritzker afirmó: “En un momento en que el costo de los alimentos, la gasolina y los servicios públicos sigue aumentando, Donald Trump y los republicanos decidieron quitar la asistencia alimentaria a casi 100 mil personas. En Illinois aprobamos el programa Fresh para ofrecer algo de alivio a las familias que perdieron esa ayuda, pero ningún estado puede compensar por completo los recortes impulsados por el presupuesto de Trump”.

Programa Fresh de Illinois: cómo recibir automáticamente los US$400 en la tarjeta Link

Uno de los aspectos más importantes del programa es que los beneficiarios no tendrán que realizar ningún trámite para acceder al dinero. De acuerdo con la información publicada por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois, el pago será automático para quienes cumplan los requisitos establecidos.

Pritzker cuestionó los recortes de la administración de Donald Trump que dejaron a miles de personas sin asistencia alimentaria en el estado X @GovPritzker

Las características principales del mecanismo son las siguientes:

No es necesario completar formularios ni presentar una solicitud.

Los hogares elegibles recibirán una notificación por correo informando que fueron seleccionados para recibir el beneficio.

El dinero se depositará automáticamente como una prestación en efectivo en la tarjeta Illinois Link.

Quienes ya no conserven su tarjeta podrán solicitar una nueva para acceder a los fondos.

El beneficio podrá utilizarse en los comercios que acepten la tarjeta Link o retirarse en efectivo desde un cajero automático, según explica el Departamento de Servicios Humanos de Illinois.

Requisitos de Fresh en Illinois: quiénes califican para el beneficio de US$400

No todas las personas que perdieron el SNAP califican automáticamente para el programa. El Departamento de Servicios Humanos de Illinois indica que los hogares elegibles deben incluir al menos un integrante que reúna todas las condiciones establecidas.

Los requisitos son:

Haber perdido las prestaciones del SNAP por no cumplir con el nuevo requisito federal de trabajo.

Haber agotado los tres meses permitidos para recibir beneficios sin cumplir ese requisito laboral ni acceder a una exención.

No haber recuperado posteriormente la elegibilidad para el programa SNAP.

El plan de seguros médicos de Illinois

Cuándo se depositan los US$400 de Fresh en la tarjeta Illinois Link

El cronograma de distribución también fue detallado por el Gobierno estatal. Las personas que perdieron el acceso al SNAP entre el 1° de mayo y el 1° de agosto de 2026 comenzarán a recibir el depósito en sus tarjetas Link a partir del 1° de agosto. Desde entonces, el IDHS verificará la elegibilidad el día 16 de cada mes y emitirá el pago correspondiente a más tardar el día 16 del mes siguiente.