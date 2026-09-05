Adiós al sueño americano en Illinois: cómo la escasez de viviendas ha subido el precio de compra de casas

El llamado sueño americano de comprar una casa se volvió todavía más caro en Illinois. El retroceso de la oferta de viviendas en el Estado de la Pradera golpeó de lleno a quienes buscan un hogar: hay menos propiedades para elegir y los precios continúan en alza.

La oferta limitada impulsa los precios de las viviendas en Illinois

Según informó Illinois Realtors, en julio de 2026 había 22.363 viviendas disponibles para la venta en el Estado de la Pradera.

La cifra representó una caída del 4,7% frente a las 23.467 unidades registradas en el mismo mes de 2025, mientras el valor mediano de venta pasó de 319.000 a 338.000 dólares, un aumento del 6%.

El valor mediano estatal llegó a US$338.000 en julio, mientras en la ciudad de Chicago alcanzó los US$425.000 Freepik

Las ventas estatales mostraron otro comportamiento: durante julio se concretaron 13.503 operaciones, un 0,8% más que las 13.390 del mismo período del año anterior. La cantidad de propiedades disponibles, sin embargo, continuó por debajo del nivel de 2025.

En el área metropolitana de Chicago, formada por nueve condados, el inventario cayó con mayor fuerza. La cantidad de propiedades en venta pasó de 15.853 a 13.970, un retroceso del 11,9%, mientras el valor mediano avanzó 6,8% y alcanzó US$401.000.

Dentro de la ciudad, el mercado mostró una diferencia aún mayor. Para quienes buscan comprar una casa en Chicago, el valor mediano llegó a US$425.000, frente a US$375.000 en julio de 2025, un alza del 13,3%.

En ese mismo período, la oferta bajó 26,3%, hasta llegar a la cifra de 3502 propiedades.

Chicago mantiene poca oferta frente a los niveles previos a la pandemia

Axios atribuyó la presión sobre los valores a un mercado con mucho menos inventario que antes de la pandemia. La publicación destacó además el aumento anual del 13% dentro de la ciudad y una suba cercana al 7% en los suburbios.

Una medición diferente de Homes.com ubicó el valor mediano de su mercado de Chicago en US$393.000 durante julio, un 6,5% más que un año antes. Esa variación colocó a la ciudad en el primer puesto por crecimiento anual entre los 40 mayores mercados analizados por la plataforma.

El mismo relevamiento contabilizó 23.706 propiedades disponibles, un 2,3% más que un año antes. A pesar de esa mejora interanual, el inventario permaneció 56,2% por debajo de julio de 2019, cuando Homes.com registró 54.070 unidades.

Por qué faltan viviendas en Illinois

El informe del Comité Asesor Ad Hoc sobre Soluciones Habitacionales para el Segmento Medio, convocado por la oficina del gobernador de Illinois, analizó el origen de este problema.

Entre 2019 y 2024, el inventario de propiedades en venta en el estado cayó 67%, una reducción que dejó a Illinois empatado en el tercer puesto entre los estados con mayores descensos.

La recuperación también resultó más lenta que en el conjunto de Estados Unidos. Las publicaciones activas en Illinois recién empezaron a aumentar en junio de 2023 y para junio de 2024 solo habían avanzado un 3% desde ese punto.

El informe convocado por la oficina del gobernador detectó una caída del 67% en el inventario entre 2019 y 2024 gov.illinois.gov

El comité relacionó la oferta insuficiente y la menor producción con una presión sobre los valores. Entre junio de 2019 y junio de 2024, el precio mediano de publicación en Illinois pasó de US$269.900 a US$340.000, un salto del 26%.

En ese mismo lapso, la inflación acumulada citada por el informe fue del 23%. El documento también ubicó la situación estatal dentro del comportamiento de los precios inmobiliarios en EE.UU.

A nivel nacional, el inventario de viviendas se encontraba un 31% por debajo de 2019 en junio de 2024, pese a la recuperación registrada desde 2021.

Costos, tasas y regulaciones: qué frena la construcción de viviendas en Illinois

El comité identificó varios obstáculos dentro de la cadena de producción habitacional. Entre ellos aparecen los mayores costos de desarrollo y administración inmobiliaria, las tasas de interés elevadas, el valor de los materiales y la mano de obra y las dificultades para acceder al financiamiento.

El informe también señaló una reducción en la cantidad de constructores activos. Parte de las empresas salió del sector después de la crisis de 2008, mientras otras orientaron sus proyectos hacia propiedades de lujo por la diferencia entre el costo de construcción y los valores accesibles para hogares de ingresos medios.

Las regulaciones locales constituyen otro elemento del diagnóstico. El comité mencionó requisitos de zonificación, procesos de permisos, costos regulatorios y restricciones sobre el uso de la tierra como factores capaces de elevar el costo o retrasar nuevos desarrollos.

Illinois reconoce por ley la escasez de viviendas y apunta al “missing middle”

La legislación estatal de Illinois incorporó desde el 1° de enero de 2026 una conclusión expresa de la Asamblea General sobre la existencia de una falta de viviendas asequibles, accesibles, seguras y adecuadas dentro del estado.

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La norma también destacó la necesidad de aumentar el inventario y mejorar el acceso para el denominado “missing middle”. Esa categoría comprende hogares con ingresos de entre el 80% y el 140% del ingreso mediano del área.