Primarias en Illinois: JB Pritzker pone a prueba su influencia para las elecciones presidenciales 2028

En las primarias demócratas por la gobernación, JB Pritzker no tiene oposición en su intento de renominación. Pero especialmente la contienda abierta por el Senado de los EE. UU. en Illinois pone a prueba la influencia del mandatario antes de una posible candidatura presidencial en 2028.

Pritzker, ¿gobernador reelecto y candidato a presidente en 2028?

El regreso del presidente Donald Trump al cargo ha elevado el perfil nacional de Pritzker, y el gobernador titular de dos mandatos se encuentra ahora entre un puñado de demócratas que dominan las especulaciones sobre la carrera presidencial demócrata de 2028.

En la primaria republicana, cuatro candidatos buscan frustrar el intento de reelección de Pritzker en noviembre, incluido el exsenador estatal Darren Bailey, quien perdió ante Pritzker en la contienda por la gobernación de 2022.

Pritzker debate en 2022 con el republicano Darren Bailey (Archivo) Charles Rex Arbogast� - AP�

Quiénes son los candidatos republicanos:

Darren Bailey. Fue senador de Illinois entre 2021 y 2023. En 2022, compitió en las elecciones a gobernador del Estado de la Pradera, cuando fue derrotado por Pritzker.

Fue senador de Illinois entre 2021 y 2023. En 2022, compitió en las elecciones a gobernador del Estado de la Pradera, cuando fue derrotado por Pritzker. Ted Dabrowski . Político y expresidente de Wirepoints, una organización especializada en la investigación en el estado, Dabrowski tiene ascendencia migrante, porque su madre nació en Ecuador y su padre proviene de Polonia. Se desempeñó en el Illinois Policy Institute entre 2011 y 2017.

. Político y expresidente de Wirepoints, una organización especializada en la investigación en el estado, Dabrowski tiene ascendencia migrante, porque su madre nació en Ecuador y su padre proviene de Polonia. Se desempeñó en el Illinois Policy Institute entre 2011 y 2017. Rick Heidner. Heidner fundó negocios en Illinois, entre los que se encuentran Gold Rush Gaming, Ricky Rocket’s Fuel Centers, Prairie State Energy y Heidner Properties.

Heidner fundó negocios en Illinois, entre los que se encuentran Gold Rush Gaming, Ricky Rocket’s Fuel Centers, Prairie State Energy y Heidner Properties. James Mendrick. El sheriff del condado de DuPage busca la nominación republicana de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. Con un perfil familiar, Mendrick plantea extender sus políticas a todo Illinois.

Las elecciones generales serán el 3 de noviembre próximo. JB Pritzker es gobernador de Illinois desde enero de 2019 y fue reelegido en 2022. Su segundo mandato comenzó en el primer mes del año siguiente y termina en enero de 2027. Su participación puede extenderse si gana los comicios, porque Illinois no establece un límite de mandatos.

La batalla de Illinois por el Senado

Los votantes del estado elegirán a los candidatos para una lista completa de cargos, incluidos gobernador, Senado, Cámara de Representantes, la legislatura estatal y cargos locales.

Encabeza la boleta la contienda para suceder al senador demócrata de los EE. UU. Dick Durbin, quien se jubila tras cinco mandatos. Entre los demócratas que se postulan se encuentran los representantes de los EE.UU. Robin Kelly y Raja Krishnamoorthi y la vicegobernadora Juliana Stratton, quien cuenta con el respaldo del gobernador. El campo republicano incluye al expresidente del Partido Republicano estatal Don Tracy y a la abogada Jeannie Evans.

Candidatos demócratas para el Senado Robin Kelly, Raja Krishnamoorthi y Juliana Stratton en el debate de febrero pasado Nam Y. Huh� - AP�

En esta definición, ocho de los 10 demócratas que se postulan son de Chicago o sus suburbios cercanos en el condado de Cook, lo que potencialmente diluye cualquier ventaja de ser local en esa región.

Los ganadores de las primarias demócratas a nivel estatal suelen tener una ventaja de cara a noviembre, considerando que los demócratas han ganado recientes elecciones generales clave a nivel estatal con más del 55% de los votos.

Primarias para la Cámara de Representantes

En las primarias de la Cámara de Representantes de los EE. UU., las candidaturas al Senado de Kelly y Krishnamoorthi y las jubilaciones de los veteranos representantes demócratas de los EE. UU. Danny Davis y Jan Schakowsky han atraído a campos concurridos de candidatos que se postulan para reemplazarlos.

Entre los aspirantes hay dos exmiembros demócratas que están montando regresos políticos. En el 2.º Distrito Congresional, Jesse Jackson Jr. se postula para reemplazar a Kelly, quien reemplazó a Jackson en 2013 tras su condena en un caso de fraude de campaña. Sus oponentes en las primarias incluyen a la comisionada del condado de Cook, Donna Miller, y a los senadores estatales Robert Peters y Willie Preston.

En la primaria demócrata del 8.º Distrito Congresional, la exrepresentante Melissa Bean se postula para reemplazar a Krishnamoorthi en un campo que incluye a Neil Khot, Junaid Ahmed y Dan Tully. La elección de Durbin en la contienda es su exasesora Yasmeen Bankole.

La candidata demócrata al senado Juliana Stratton (actual vicegobernadora) junto a al gobernador JB Pritzker durante St. Patrick's Day SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Preguntas clave sobre las primarias de Illinois

¿Cuándo cierran las urnas en Illinois? Las urnas cierran a las 19, hora local, que son las 20, ET (21 de la Argentina).

Las urnas cierran a las 19, hora local, que son las 20, ET (21 de la Argentina). ¿Hay recuento automático? No, Illinois no tiene una ley de recuento automático. Los candidatos que reciban al menos el 95% de los votos del candidato en primer lugar pueden solicitar y pagar un recuento limitado, pero los resultados del recuento no son vinculantes y no cambiarán el resultado de la elección. Un tribunal también puede ordenar un recuento como parte de un caso de impugnación electoral.

No, Illinois no tiene una ley de recuento automático. Los candidatos que reciban al menos el 95% de los votos del candidato en primer lugar pueden solicitar y pagar un recuento limitado, pero los resultados del recuento no son vinculantes y no cambiarán el resultado de la elección. Un tribunal también puede ordenar un recuento como parte de un caso de impugnación electoral. ¿Quién puede votar? Cualquier votante elegible puede participar en la primaria de cualquier partido. Illinois permite a los votantes registrarse el día de la elección.

Cualquier votante elegible puede participar en la primaria de cualquier partido. Illinois permite a los votantes registrarse el día de la elección. ¿Cómo son la participación y el voto anticipado? Hasta el viernes, había alrededor de 8.976.000 votantes registrados en Illinois. El estado no registra a los votantes por partido.

Hasta el viernes, había alrededor de 8.976.000 votantes registrados en Illinois. El estado no registra a los votantes por partido. ¿Cuánto tiempo suele llevar el conteo de votos? En las primarias presidenciales de 2024, la agencia AP informó por primera vez los resultados en Illinois a las 20.09 de la Argentina, o nueve minutos después del cierre de las urnas. La última actualización de votos de la noche fue a las 2.11, con alrededor del 92% de los votos totales contados.

En las primarias presidenciales de 2024, la agencia AP informó por primera vez los resultados en Illinois a las 20.09 de la Argentina, o nueve minutos después del cierre de las urnas. La última actualización de votos de la noche fue a las 2.11, con alrededor del 92% de los votos totales contados. ¿Cuándo se publican los votos anticipados y en ausencia? Si bien un puñado de condados de Illinois pueden publicar los resultados de los votos anticipados y en ausencia al comienzo de la noche, la mayoría de los condados los fusionan con los resultados del día de la elección a lo largo de la noche o los publican hacia el final del proceso de tabulación.

Con información de AP