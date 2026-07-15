Alice, la flor gigante que huele a muerte y floreció en Chicago por primera vez en años

En Chicago, una de las plantas más raras y famosas del mundo, apodada la “flor cadáver”, comenzó a florecer en el inicio de la semana, en un fenómeno que ocurre una vez cada varios años. Alice, nombrada así por las autoridades del Jardín Botánico de la ciudad, emite durante esta etapa emite un olor similar al de la carne en descomposición que atrae a polinizadores y por el que es famosa alrededor del mundo.

Alice vuelve a florecer en el Jardín Botánico de Chicago después de casi 11 años

El lunes 13 de julio por la mañana, Alice comenzó su período de apertura en el Jardín Botánico de Chicago, en Glencoe. Esta etapa dura de 24 a 36 horas, pero es su momento más célebre y durante el cual libera su característico olor, diseñado para atraer insectos polinizadores como los escarabajos carroñeros y las moscas de la carne.

Alice es la flor que huele a muerte y comenzó a florecer en Chicago para emitir el olor nauseabundo que la caracteriza @chicagobotanic

El inicio del período de apertura fue anunciado por las autoridades del Jardín Botánico a través de una publicación en Instagram, en la que invitaron a los interesados a acercarse a ver el proceso en persona. En este mensaje, remarcaron que es importante actuar con rapidez porque el florecimiento durará menos de dos días.

El nombre en indonesio de la flor cadáver (Amorphophallus titanum o titan arum) es bunga bangkai, que se traduce como flor cadáver, una descripción que alude al hedor rancio y putrefacto que desprende.

Cómo el titan arum atrae escarabajos y moscas mediante su olor a carne en descomposición

Titan arum es una de las plantas floríferas más grandes y raras de la Tierra. Su floración ocurre de manera muy poco frecuente, ya que requiere un periodo de crecimiento de entre cinco y diez años para poder llegar a este punto.

A diferencia de otras especies, la titan arum posee grandes reservas de energía que le permiten liberar su aroma en una emisión intensa que dura varias horas. Mientras está en flor, la planta alcanza una gran altura de entre seis y ocho pies (aproximadamente 1,8 a 2,4 metros). El proceso de floración consta de varias etapas, según describe el sitio web del jardín. Cuando se abre la espata, las flores femeninas situadas en la base del espádice quedan receptivas.

La flor de Chicago que huele a muerte

Luego, el calor interno volatiliza estas moléculas y las convierte en vapor. La explosión de hedor resultante alerta a los polinizadores a una distancia de hasta un acre (4000 metros cuadrados) de que llegó el momento de acercarse.

Por último, los insectos, que llegan para dejar sus huevos en la planta, depositan el polen que transportan en sus espaldas y cuerpos desde la última flor en la que estuvieron, y así contribuyen involuntariamente a la polinización.

Actualmente, la flor cadáver se considera “vulnerable” en lo que respecta a su estado de conservación debido a que es probable que se convierta en una especie en peligro de extinción a menos que mejoren las circunstancias que amenazan su supervivencia y reproducción.

Las personas pueden comprar una entrada para acercarse a observar la flor que desprende el "olor a muerte" en Chicago United States Botanic Garden

Horarios y entradas para visitar a Alice en el Jardín Botánico de Chicago

Las personas interesadas en observar la etapa de floración de la planta y conocer el nauseabundo aroma que desprende pueden acudir al Jardín Botánico de Chicago, ubicado en 1000 Lake Cook Road, Glencoe, IL 60022.

De acuerdo con la información en su sitio web, los socios entran gratis, mientras que el resto de visitantes debe comprar una entrada, cuyo precio varía de 14,95 a 24,95 dólares. Los horarios de visita son los siguientes: