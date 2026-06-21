La planta que mató a un caballo en Central Park es común en jardines y parques de EE.UU.: qué es el tejo japonés

Un caballo de 16 años llamado Deniz murió el 9 de junio en Central Park después de desplomarse mientras tiraba de un carruaje con pasajeros. Una necropsia preliminar realizada por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell, difundida por el sindicato que representa a los conductores de carruajes, atribuyó la muerte al consumo de tejo japonés, una planta ornamental; los resultados finales del informe todavía están pendientes.

La razón detrás de la muerte del caballo Deniz en Central Park

Según reportó el New York Post, la necropsia encontró la especie Taxus cuspidata, mejor conocida como tejo japonés, en el sistema digestivo del animal. Esta planta es altamente tóxica para los caballos.

El caso encendió una nueva polémica sobre la presencia de carruajes con caballos en Nueva York. Sin embargo, el sindicato TWU Local 100, que representa a trabajadores del sector, atribuyó responsabilidad al parque por la presencia de esta planta en una zona transitada por los animales.

Las características del tejo japonés, la planta que habría matado a un caballo en NYC

El tejo japonés es un arbusto o árbol pequeño originario de Asia. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), es común en jardines de América del Norte por su capacidad para crecer a la sombra y su resistencia al frío.

La planta tiene hojas en forma de aguja de entre 0,8 y 1,2 pulgadas de largo (2 a 3 centímetros) y frutos de color rojo. Además, puede adaptarse a distintos tipos de suelo y rara vez presenta problemas por plagas o enfermedades.

Consumir partes del tejo japonés puede ser mortal tanto para animales como para seres humanos USDA

El manual de la USDA advierte que todas las partes de la planta contienen sustancias que afectan el ritmo cardíaco. En los caballos, una cantidad equivalente a entre el 0,04% y el 0,1% de su peso corporal puede resultar mortal. En los seres humanos, una dosis de entre 50 y 100 gramos de hojas puede provocar la muerte.

Por este motivo, el organismo recomienda desechar los restos de poda en lugares seguros para evitar que entren en contacto con animales domésticos o fauna silvestre. La madera del tejo, en particular la del tejo inglés (una especie distinta), es conocida por haber sido utilizada históricamente para la fabricación de arcos.

Disputas en Nueva York ante la muerte del caballo en Central Park

El hallazgo de restos de tejo japonés en el cuerpo de Deniz abrió un cruce entre el sindicato de conductores de carruajes, la Central Park Conservancy y organizaciones de defensa animal.

Christina Hansen, representante del sector, dijo que la planta es un riesgo. Según reportó Gothamist, el sindicato acusa a la Central Park Conservancy de actuar con negligencia al mantener estos arbustos.

Por su parte, la Central Park Conservancy recordó que las normas del parque prohíben que los animales pasten o consuman vegetación en cualquiera de los 843 acres (más de 340 hectáreas) que componen el recinto. La organización sostuvo que los responsables deben supervisar a los caballos durante los recorridos.

Los conductores de los carruajes en Central Park quedaron en el centro de la polémica Unsplash

El futuro de la ley en Nueva York

La muerte de Deniz impulsó de nueva cuenta el debate sobre la Ley Ryder en el concejo de la ciudad. Esta propuesta busca acabar con las actividades de los carruajes con caballos y la transición de los empleados a otros sectores. El nombre de la norma rinde honor a un ejemplar que sufrió un colapso en Manhattan en 2022 y que recibió la eutanasia meses después.

El alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, manifestó su intención de buscar el fin de la presencia de los caballos en el parque a través de un acuerdo con los trabajadores. A su vez, grupos de defensa de los animales, como Nyclass, sostienen que el sistema actual no ofrece garantías para el bienestar de los equinos.