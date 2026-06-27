Fue furor en Nueva York: la planta tóxica que puede matar animales y humanos y que muchos tienen sin saberlo

El pasado martes 9 de junio, un caballo colapsó repentinamente y murió durante un recorrido por Central Park en Nueva York. Según la necropsia realizada por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell, la causa de la muerte fue la ingestión de tejo japonés, una planta tóxica para animales y humanos, la cual muchas personas tienen en sus jardines sin saberlo.

Tejo japonés, la planta tóxica que mató a un caballo en Nueva York

Según informó el New York Post, los especialistas encontraron restos de tejo japonés en el sistema digestivo del animal. El suceso se produjo mientras el caballo, de 16 años y llamado Deniz, tiraba de un carruaje con pasajeros en el emblemático parque de Manhattan.

Ante este acontecimiento, la asociación Central Park Conservancy señaló que las normas prohíben que los animales se alimenten de la vegetación del lugar y afirmó que los cuidadores tienen la responsabilidad de supervisar constantemente a los caballos para evitar este tipo de situaciones.

Origen y expansión del tejo japonés en Estados Unidos

El tejo japonés, conocido con el nombre científico de Taxus cuspidata, es una especie originaria de Asia que crece naturalmente en zonas montañosas y húmedas.

Según el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), la planta se popularizó en América del Norte por su capacidad para desarrollarse en lugares con poca luz solar y por su resistencia a las bajas temperaturas.

La especie se distingue por sus hojas verdes en forma de aguja, que suelen medir entre 0,8 y 1,2 pulgadas de largo (2 a 3 centímetros). Durante el otoño produce estructuras de color rojo intenso similares a pequeños frutos, que rodean una semilla.

Consumir partes del tejo japonés puede ser mortal tanto para animales como para seres humanos USDA

De acuerdo con el portal Morton Arboretum, el tejo japonés puede crecer como un arbusto o como un árbol de pequeño porte y, en condiciones adecuadas, alcanzar una longevidad de hasta 1000 años.

El peligro del veneno del tejo japonés en humanos y los animales

La principal característica del tejo japonés es su elevada toxicidad. Según el USDA, casi todas las partes de la planta contienen alcaloides taxínicos, compuestos que afectan directamente el funcionamiento del corazón tanto en animales como en humanos.

Consumir entre 50 y 100 gramos de hojas del tejo japonés puede provocar la muerte en humanos Pexels

Las sustancias tóxicas están presentes en las hojas, la corteza y las semillas, mientras que la pulpa roja que rodea al fruto es la única parte que no contiene estas toxinas. La intoxicación puede provocar una falla cardíaca potencialmente mortal.

De acuerdo con la USDA, en los caballos una cantidad equivalente al 0,04% de su peso corporal puede resultar letal. En los seres humanos, la ingestión de entre 50 y 100 gramos de hojas puede ser suficiente para causar la muerte.

Además, los síntomas pueden aparecer rápidamente y evolucionar en cuestión de minutos hasta provocar un desenlace fatal. Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica o veterinaria inmediata ante cualquier sospecha de intoxicación por esta planta.

Uso del tejo japonés y consejos de seguridad

Históricamente, la madera de especies relacionadas con el tejo fue utilizada para fabricar arcos de guerra. En la actualidad, estas plantas se emplean principalmente con fines ornamentales en parques, jardines y espacios urbanos.

Debido a su toxicidad, el USDA recomienda desechar de forma segura los restos de poda de estas plantas para evitar que mascotas, ganado o animales silvestres entren en contacto con ramas y hojas potencialmente peligrosas.

El riesgo aumenta durante el invierno, cuando la escasez de alimento lleva a algunos animales a consumir vegetación que permanece verde durante todo el año.