Atención, Texas: la planta medicinal que las serpientes odian y sirve para mantenerlas alejadas de tu jadín
Alrededor de 76 especies conviven en el Estado de la Estrella Solitaria, es la entidad con mayor diversidad en todo Estados Unidos
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En Texas y otras regiones, el uso de plantas repelentes como el epazote contra las serpientes se consolida como una estrategia de manejo integrado. Si bien la ciencia aún estudia su efectividad total, la experiencia de los residentes destaca el uso de aromas y texturas particulares para disuadir a estos reptiles.
Atención, Texas: el epazote y su eficacia aromática contra las serpientes
El epazote (Dysphania ambrosioides) destaca por su crecimiento rápido y su aroma intenso, comparado frecuentemente con el de una mofeta. Según un informe de The Spruce, este olor penetrante resulta desagradable para las serpientes, lo que motiva su uso en diversas culturas como barrera natural.
Para cultivar esta planta de forma efectiva, hay que considerar los siguientes puntos:
- Condiciones: se necesita pleno sol y suelos bien drenados en zonas de rusticidad de ocho a diez.
- Precaución: solo sus hojas son comestibles; las semillas y otras partes son tóxicas para humanos y mascotas.
Variedad de repelentes naturales contra las serpientes
Existen otras especies con potencial disuasorio gracias a sus aceites esenciales o estructuras físicas, de acuerdo con The Spruce. Los expertos sugieren combinar estas plantas con la limpieza de escondites y el control de roedores para optimizar resultados.
Algunas de las plantas con propiedades repelentes mencionadas en el informe son:
- Ajo y cebolla: sus bulbos aromáticos generan una barrera sensorial potente.
- Hierba de limón y Vetiver: poseen hojas densas y bordes afilados que dificultan el paso.
- Caléndulas: contienen piretrinas, compuestos insecticidas naturales que incomodan a los reptiles.
- Pino silvestre y enebro: el follaje triturado libera aceites que actúan como repelentes comerciales.
Sirven en Texas: estrategias para un jardín seguro
En The Spruce aseguran que la utilización de plantas como el melón amargo o la canela aporta beneficios estéticos mientras colabora en la seguridad del perímetro. En ese marco, es fundamental elegir la especie adecuada según el tamaño del jardín, y evitar árboles de gran porte en espacios reducidos.
El mantenimiento constante, especialmente tras las lluvias, asegura que los aromas de plantas como la pimienta de cayena permanezcan activos. La integración de estas especies crea un entorno menos atractivo para las serpientes sin necesidad de químicos agresivos.
Es importante recordar que algunas especies recomendadas, como el aliso amarillo o el tabaco, pueden volverse invasoras en ciertos climas. Antes de plantar, se debe verificar la compatibilidad con el ecosistema local para evitar problemas de maleza persistente.
La combinación de texturas espinosas y fragancias fuertes constituye el “kit de repelentes” ideal para cualquier jardinero. Con paciencia y el cultivo correcto, es posible disfrutar de un espacio verde libre de visitantes inesperados.
Cuántas especies de serpientes hay en Texas, según las autoridades locales
De acuerdo con una investigación del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD, por sus siglas en inglés), el Estado de la Estrella Solitaria es “un paraíso en cuanto a diversidad de serpientes”. Si bien determinar el número exacto de especies es complejo, el estimado es de 76.
En esa línea, si se incluyen tanto especies como subespecies, el total asciende a 115 o más, lo cual representa la mayor cantidad en todo Estados Unidos.
Es importante aclarar que la gran mayoría de las serpientes en el estado no son venenosas y son “completamente inofensivas”. Solo el 15% del total tienen esa condición y deben ser tratadas con “precaución y respeto”.
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