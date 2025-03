Así es la pizzería de Chicago que se posicionó entre las mejores del mundo: cuánto cuesta una grande de pepperoni

En el competitivo mundo de la gastronomía destacarse a nivel global es un logro muy importante. Por este motivo, lo hecho por Milly’s Pizza in the Pan, una pizzería ubicada en Uptown, Chicago, es una gran hazaña. Este local, que logró posicionarse entre las mejores del mundo, entró en este ranking gracias a la calidad de sus pizzas y sobre todo a una en especial: la grande de pepperoni, conocida como “Untitled No. 1″.

Milly’s Pizza in the Pan: la segunda mejor pizzería de Estados Unidos

Las pizzas, originarias de Italia, se pueden encontrar en todos los rincones de Estados Unidos y del mundo. Chicago, en particular, tiene un estilo propio que captó la atención de todo el mundo. En el reciente ranking de las 19 mejores pizzerías del mundo de TimeOut, Milly’s Pizza in the Pan ocupó el puesto número 11.

Este reconocimiento fue principalmente para su pizza de base gruesa que incluye pepperoni, jalapeños y mozzarella fresca. Además, el sitio web también elogió la corteza caramelizada y crujiente que caracteriza a todas las pizzas de Milly’s, las cuales son el resultado de una técnica de horneado que envuelve la masa con un aro de queso.

¿Cuál es el precio de una pizza de pepperoni grande en Milly´s Pizza?

De acuerdo al sitio web oficial de Milly´s Pizza, el precio de una pizza grande de pepperoni, denominada “Untitled No. 1″, es de US$30 y la ración mediana tiene un valor de US$25, lo que la convierte en una buena opción para los amantes de este plato de origen italiano.

Las mejores pizzerías del mundo, según TimeOut

Millys Pizza se ubicó como la segunda mejor pizza de Estados Unidos por detrás de Scarr's Pizza

Solo una pizzería estadounidense logró ubicarse por delante de Milly’s en este listado: Scarr’s Pizza en la ciudad de Nueva York, que quedó en segundo lugar. Este establecimiento del Lower East Side recibió elogios por su porción típica al estilo neoyorquino, que tiene una masa perfecta para doblar y comer mientras se está en movimiento.

Hay que tener en cuenta que las pizzas de Milly’s no solo se destacan en Estados Unidos, sino que también compiten con otras pizzerías ubicadas en los seis continentes distintos. La Pizzeria da Attilio ubicada en Nápoles, Italia, la ciudad natal de esta comida reconocida mundialmente, encabezó este ranking.

Estas son las diez mejores pizzerías del mundo, según TimeOut:

Pizzería da Attilio: Nápoles, Italia

Nápoles, Italia Scarr’s Pizza: Nueva York, Nueva York

Nueva York, Nueva York Pizza Marumo: Tokio, Japón

Tokio, Japón 180g Pizzeria Romana: Roma, Italia

Roma, Italia Bella Brutta: Sídney, Australia

Sídney, Australia Diamond Slice: Copenhague, Dinamarca

Copenhague, Dinamarca Dough Hands: Londres, Reino Unido

Londres, Reino Unido Novo: Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Ciudad del Cabo, Sudáfrica Oobatz: París, Francia

París, Francia Baldoria: Madrid, España