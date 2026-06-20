Aviso definitivo: Pritzker revela demora en el pago de las ayudas para cuidado infantil en julio 2026

Las autoridades de Illinois emitieron un aviso. Según la comunicación del gobierno de J.B. Pritzker, el estado adelantará el feriado del sábado 4 de julio al viernes 3, por lo que los pagos del Programa de Ayuda para el Cuidado de Niños (CCAP, por sus siglas en inglés) se postergarán hasta el siguiente día hábil.

Fechas para el depósito de pagos del CCAP en Illinois en julio

El Departamento de Educación de la Infancia (IDEC, por sus siglas en inglés) informó que los proveedores que reciben sus pagos mediante depósito directo podrán ver los fondos en sus cuentas a partir del miércoles 8 de julio. En el caso de quienes cobran con cheque en papel, los envíos por correo se realizarán el martes 7 del mismo mes.

Durante ese periodo se pondrá en marcha un nuevo sistema contable. Más allá de este cambio, el estado no prevé demoras adicionales en los pagos del CCAP ni en otros desembolsos por el feriado del Día de la Independencia.

La autoridad aclaró que todos los beneficiarios recibirán su dinero a través de los canales habituales. El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés) detalló que el CCAP tiene como objetivo ayudar a las familias elegibles a cubrir los costos de guardería.

Pueden acceder a estos fondos los hogares cuyos padres o tutores trabajen, estudien o participen en programas de capacitación. Además, los beneficiarios deben residir en Illinois y cumplir con los límites de ingresos establecidos por el programa.

La cobertura alcanza a menores de 13 años, aunque puede extenderse en casos de discapacidad debidamente documentada. La elegibilidad de las familias para acceder al programa es determinada por las agencias de Recursos y Referencias de Cuidado de Niños (CCR&R, por sus siglas en inglés), que evalúan los ingresos de manera mensual.

Cuánto puede tardar el pago del CCAP de Illinois

El proceso para recibir los fondos del CCAP exige que los beneficiarios completen una serie de pasos. En general, un pago tarda unas tres semanas en procesarse.

Más allá del tiempo promedio, la primera remesa puede demorar hasta dos meses debido al registro del formulario fiscal W-9 ante la Oficina del Contralor del estado. Los usuarios también tienen la posibilidad de utilizar el sistema de facturación telefónica para enviar la información de forma más rápida.

En Illinois, el gobernador J.B. Pritzker anunció demoras en los pagos de julio por el feriado del Día de la Independencia Gov JB Pritzker

Este método evita los tiempos de espera del correo y permite confirmar que los datos fueron ingresados correctamente en el sistema del Estado de la Pradera.

Cómo recibir los fondos del CCAP: los métodos habilitados por Illinois

El IDEC recomienda a todos los beneficiarios de Illinois utilizar el depósito directo para recibir los pagos futuros del beneficio, ya que lo presenta como la opción más rápida y sencilla para que los fondos lleguen al destinatario.

Los pagos del CCAP se realizarán entre el 7 y 8 de julio Freepik

Otra alternativa para quienes reciban el beneficio es una tarjeta de débito MasterCard. En ese caso, el dinero de cada usuario se acredita rápidamente y puede utilizarse tanto para retirar efectivo como para realizar compras en comercios de todo el país norteamericano.