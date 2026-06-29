Buenas noticias en Chicago: el millonario plan de modernización del Aeropuerto Internacional O’Hare

El Departamento de Aviación de Chicago (CDA, por sus siglas en inglés) cerró un acuerdo con AECOM Hunt Clayco Bowa, contratista principal del nuevo Concourse D del Aeropuerto Internacional O’Hare, que fija un precio máximo de 1455 millones de dólares para una instalación de 19 puertas de embarque. Según la ciudad, el monto queda US$21 millones por debajo del presupuesto aprobado.

El alcalde Johnson destacó el ahorro y el avance de la obra en el Aeropuerto Internacional O’Hare

A través de un comunicado, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, afirmó que el acuerdo alcanzado entre la CDA y AECOM Hunt Clayco Bowa marca el paso del proyecto de la etapa de diseño a la de construcción y demuestra una gestión responsable de la inversión pública.

Johnson destacó que fijar un tope de US$1455 millones brinda certeza a las aerolíneas, acerca a los pasajeros a un aeropuerto más moderno y garantiza que el proyecto avance de forma responsable.

El alcalde también agradeció el apoyo de American Airlines y United Airlines, y prometió que este ahorro refleja el compromiso de su administración con una gestión eficiente y el desarrollo del aeropuerto.

El programa ORDNext y la nueva Terminal Global

La Concourse D es la primera etapa del programa de modernización ORDNext. Según la oficina del alcalde Johnson, el plan también contempla la construcción de dos salas satélite y el reemplazo de la Terminal 2 por la nueva O’Hare Global Terminal.

El objetivo es aumentar la capacidad del aeropuerto, incorporar más puertas de embarque y mejorar la experiencia de los pasajeros. Además, busca consolidar a O’Hare como uno de los principales centros aéreos del país norteamericano.

El comisionado del CDA, Michael McMurray, afirmó que el acuerdo sobre el costo del proyecto brinda mayor confianza sobre el avance de la modernización del aeropuerto.

La incorporación de la Concourse D será el primer paso del programa de modernización ORDNext en el Aeropuerto Internacional O’Hare Unsplash

Un proyecto financiado sin recursos de los contribuyentes de Chicago

Según la oficina del alcalde de Chicago, la modernización de O’Hare se financia con tasas aeroportuarias, cargos de aterrizaje y otros ingresos del aeropuerto pagados por aerolíneas y usuarios, por lo que no depende de fondos de contribuyentes estatales o locales de Illinois.

Por su parte, Amanda Zhang, vicepresidenta de American Airlines, destacó que la inversión en el Aeropuerto Internacional O’Hare ayudará a construir un futuro más sólido en la ciudad de Chicago.

Cómo avanzarán las obras en el Aeropuerto Internacional O’Hare

Las obras entrarán en una nueva etapa durante los próximos meses:

En julio se instalará una grúa torre y comenzará el montaje de la estructura de acero de la nueva planta de refrigeración , que suministrará agua para el sistema de aire acondicionado de la Concourse D y de futuros edificios del aeropuerto.

, que suministrará agua para el sistema de aire acondicionado de la Concourse D y de futuros edificios del aeropuerto. En agosto arrancará el montaje de la estructura de acero de la sala de embarque, mientras que los trabajos para completar la estructura metálica se extenderán durante el otoño, bajo la supervisión del equipo de ingeniería.

Chicago anunció un acuerdo de US$1455 millones para construir la nueva Concourse D del Aeropuerto Internacional O’Hare Unsplash

La Concourse D fue diseñada por estudios de arquitectura con sede en Chicago, encabezados por Skidmore, Owings and Merrill (SOM) y Ross Barney Architects. Según la oficina del alcalde, el proyecto se inspira en el antiguo nombre del aeropuerto, Orchard Field.

Uno de sus elementos más distintivos será un techo de 150 pies (46 metros) de ancho, sostenido por columnas con forma de ramas de árboles, un diseño pensado para recordar los antiguos huertos del lugar y ofrecer espacios más luminosos a los pasajeros.