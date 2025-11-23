Buenas noticias en California: la inversión millonaria en el aeropuerto de LA que beneficia a millones de pasajeros

La junta directiva del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) aprobó una inversión que supera los 1500 millones de dólares. El objetivo de este proyecto es avanzar con un sistema de calles elevadas que, según las autoridades, transformará por completo el acceso a la terminal aérea más transitada de la zona.

El proyecto millonario para ordenar el caos vehicular del Aeropuerto de Los Ángeles

La iniciativa del aeropuerto contempla la construcción o reemplazo de 4,4 millas (7,08 kilómetros) de accesos viales, con el objetivo de separar el tráfico que se dirige a la terminal aérea del que circula por la zona, según detalló un comunicado de Los Angeles World Airports.

Prevén la construcción de más de 7 kilómetros de calles elevadas LAX Archivo - Metro

Emery Molnar, ejecutivo de LAX, describió ante los comisionados el problema actual con una frase contundente, según consignó LAist: “Tenemos múltiples accesos de entrada y salida del aeropuerto, y cada uno de ellos genera puntos de congestión y embotellamientos, especialmente a lo largo de Sepulveda Boulevard”.

Para las autoridades aeroportuarias, la obra representa una oportunidad para hacer más seguros y eficientes el ingreso y la salida de LAX.

Antes de esta resolución, ya se habían autorizado más de US$600 millones para trabajos preliminares. La nueva asignación completa la cifra total de US$1500 millones dentro de un plan de mejoras generales que asciende a US$30.000 millones.

Críticas al proyecto de renovación del Aeropuerto de Los Ángeles

La aprobación de esta inversión no estuvo exenta de cuestionamientos. Vecinos de la zona expresaron dudas sobre la necesidad de avanzar ahora con el proyecto, en un contexto con niveles de pasajeros por debajo de lo previsto.

Las obras buscan mejorar el flujo vehicular hacia las terminales del LAX Los Angeles World Airports

“Creo que este es un proyecto que quizá estuvo bien concebido hace diez años, pero no es necesario”, enfatizó Cord Thomas, un residente de Westchester.

Otros señalaron que el aeropuerto debería concentrarse primero en completar el Automated People Mover, el tren cuya construcción acumula demoras y grandes sobrecostos.

De hecho, una de las empresas seleccionadas para las nuevas carreteras, FlatironDragados, integra LINXS, el consorcio que desde 2018 trabaja en esa obra, que ya costó US$880 millones adicionales y quedó postergada hasta el año próximo.

Se trata de uno de los aeropuertos más concurridos de EE.UU. Twitter @flyLAXairport

Miedo por el impacto negativo de las obras en el tránsito de Los Ángeles

La controversia también gira en torno al posible impacto sobre el tráfico de Los Ángeles. Críticos advierten que las nuevas calles elevadas podrían incentivar mayor circulación vehicular, tal como ocurrió cuando se amplió la autopista 405.

Kenneth Ehrenberg, capitán de la Fuerza Espacial estadounidense y residente de Westchester, afirmó ante los comisionados que la obra no ataca el problema central: los cuellos de botella en las zonas de ascenso y descenso de pasajeros.

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se renueva para mejorar sus vías de acceso vehicular MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Cuándo estarán listas las renovaciones del Aeropuerto de Los Ángeles

Las dudas también se centran en la capacidad del aeropuerto para cumplir los plazos de las renovaciones. Aunque las autoridades aseguran que los accesos de ingreso estarán listos antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, estiman que los caminos de salida, el paisajismo y otros elementos recién estarán completos para la primavera boreal de 2030.