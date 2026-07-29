Buenas noticias en Illinois: el gobernador anuncia recorte de taxes para ciertas compras el 7 de agosto

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anunció que la jornada de reducción de impuestos estatales comenzará el 7 de agosto y se extenderá hasta el 16 del mismo mes. El beneficio alcanza determinadas prendas de vestir y calzado de menos de 125 dólares por artículo y útiles escolares elegibles sin límite de precio.

Pritzker anunció baja de impuestos para ropa y útiles escolares en Illinois

En una publicación de X, Pritzker vinculó el beneficio con el inicio de la temporada escolar y señaló que Illinois aplicará la medida en “artículos escolares y ropa” para “ayudar a aliviar los costos crecientes” de las familias y los maestros. Luego pidió que los residentes del estado “marquen sus calendarios para el 7 de agosto”.

El mensaje de Pritzker sobre la baja de impuestos para ciertos productos en Illinois X de Pritzker

La jornada fue incorporada al presupuesto estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2026-2027.

La Ley Pública 104-0468 establece que desde el 7 hasta el 16 de agosto, la parte estatal del impuesto sobre las ventas bajará un 5%, del 6,25% al 1,25%. Los tributos locales continuarán vigentes, por lo que la tasa total dependerá del lugar donde se realice la compra.

Qué ropa, calzado y útiles escolares están incluidos en la baja de impuestos de Illinois

El Departamento de Ingresos de Illinois (IDOR, por sus siglas en inglés) indica en su sitio web oficial que la ropa y el calzado deben tener un precio minorista inferior a US$125 por producto. Los materiales escolares no tienen ese límite, pero deben ser utilizados por los estudiantes como parte de sus estudios:

Ropa : delantales domésticos y de trabajo, suspensorios deportivos, trajes y gorros de baño, cinturones, tirantes, abrigos, chaquetas, guantes, manoplas, sombreros, gorras, orejeras, batas de laboratorio, corbatas, ropa impermeable, fundas de goma para pañales de tela, bufandas, ropa interior, uniformes escolares, pantalones cortos y largos, faldas, vestidos, medias, camisas y blusas.

: delantales domésticos y de trabajo, suspensorios deportivos, trajes y gorros de baño, cinturones, tirantes, abrigos, chaquetas, guantes, manoplas, sombreros, gorras, orejeras, batas de laboratorio, corbatas, ropa impermeable, fundas de goma para pañales de tela, bufandas, ropa interior, uniformes escolares, pantalones cortos y largos, faldas, vestidos, medias, camisas y blusas. Calzado : zapatos, zapatillas deportivas, cordones, sandalias, pantuflas, calcetines, medias, botas, cubrebotas, plantillas y zapatos con puntera de acero. Cada producto también debe costar menos de US$125.

: zapatos, zapatillas deportivas, cordones, sandalias, pantuflas, calcetines, medias, botas, cubrebotas, plantillas y zapatos con puntera de acero. Cada producto también debe costar menos de US$125. Material escolar: carpetas, mochilas, calculadoras, cinta de celofán, tiza, cuadernos de composición, crayones, lápices de colores, gomas de borrar, carpetas extensibles, pegamento, barras adhesivas, resaltadores, fichas, cajas para fichas, blocs, fiambreras, marcadores, cuadernos y distintos tipos de papel.

Illinois reducirá los impuestos estatals sobre útiles escolares durante diez días en agosto Magnific

También califican lápices, minas, bolígrafos, tinta, recambios, estuches, cajas para útiles, sacapuntas, transportadores, reglas, compases y tijeras. Entre los papeles contemplados figuran los de hojas sueltas, copia, calco, gráficos, manila, colores y construcción, además de cartulinas y material para carteles.

Los productos que no están alcanzados por la baja de impuestos de Illinois

La reducción de impuestos no alcanza ninguna prenda ni calzado con un precio de US$125 o más. Tampoco comprende accesorios, materiales deportivos, equipos de protección y determinados productos escolares, artísticos, informáticos o electrónicos:

Accesorios: maletines, cosméticos, horquillas, lazos, redecillas, bolsos, carteras, pañuelos, joyas, relojes, gafas de sol sin graduación, paraguas, pelucas y postizos.

maletines, cosméticos, horquillas, lazos, redecillas, bolsos, carteras, pañuelos, joyas, relojes, gafas de sol sin graduación, paraguas, pelucas y postizos. Artículos deportivos o de protección: guantes de béisbol, bolos, boxeo, hockey o golf; gafas protectoras, protectores para manos y codos, chalecos salvavidas, protectores bucales, hombreras, trajes de neopreno, mascarillas, respiradores, cascos, protectores auditivos, cinturones de seguridad o herramientas y equipos de soldadura.

guantes de béisbol, bolos, boxeo, hockey o golf; gafas protectoras, protectores para manos y codos, chalecos salvavidas, protectores bucales, hombreras, trajes de neopreno, mascarillas, respiradores, cascos, protectores auditivos, cinturones de seguridad o herramientas y equipos de soldadura. Calzado especial: zapatillas de ballet o claqué, zapatos deportivos con tacos o púas, patines, botas de esquí, botas de pesca y aletas.

zapatillas de ballet o claqué, zapatos deportivos con tacos o púas, patines, botas de esquí, botas de pesca y aletas. Material educativo y artístico: arcilla, esmaltes, pinturas, pinceles, acuarelas, cuadernos de dibujo, libros de consulta, mapas, globos terráqueos, libros de texto y cuadernos de ejercicios.

arcilla, esmaltes, pinturas, pinceles, acuarelas, cuadernos de dibujo, libros de consulta, mapas, globos terráqueos, libros de texto y cuadernos de ejercicios. Tecnología y electrónica: computadoras, memorias USB, dispositivos y soportes de almacenamiento, unidades externas, cables, impresoras, cartuchos, tóner, cámaras, videocámaras, teléfonos móviles, asistentes digitales y agendas electrónicas.

De acuerdo con el beneficio impositivo dispuesto por Illinois, para determinar si una prenda queda por debajo de US$125, el comercio considerará el precio posterior a una rebaja propia o a un cupón no reembolsable.