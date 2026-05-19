Buenas noticias en Illinois: el programa de Pritzker que ayuda en la compra de la primera casa

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anunció una asistencia económica para el pago inicial para las familias que buscan comprar una vivienda por primera vez en el estado. Mediante el programa Access Home, otorgó 18 millones de dólares para beneficiar a 1500 nuevos dueños de inmuebles.

La ayuda económica de Pritzker para comprar la primera casa en Illinois

El plan anunciado por Pritzker otorga una hipoteca asequible con tasa fija a 30 años y brinda apoyo económico inmediato a quienes apliquen. Además, según el comunicado oficial, los beneficiarios recibirán hasta US$15.000 destinados al pago inicial.

El plan de Pritzker busca fomentar la vivienda asequible en Illinois Nam Y. Huh - AP

La medida aplica de forma directa tanto para viviendas existentes como para propiedades en construcción. Más de 160 prestamistas aprobados integran la red estatal de los beneficios.

La iniciativa no tiene fecha de fin anunciada y es administrada por la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois (IHDA, por sus siglas en inglés). De acuerdo con las autoridades estatales, el programa les permitirá a los ciudadanos ingresar más rápido al mercado inmobiliario y acumular patrimonio.

Requisitos para recibir la ayuda económica del Access Home en Illinois

Los interesados en aplicar a las hipotecas y beneficios del programa Access Home deben ingresar a la plataforma de IHDA Mortgage. Allí, podrán encontrar la lista completa de proveedores aprobados por la iniciativa estatal.

Antes de realizar la compra, los solicitantes deberán verificar si reúnen los siguientes requisitos:

Cumplir con los estándares definidos por el HUD o con los Estándares Nacionales de la Industria para la Educación y el Asesoramiento sobre la Adquisición de Vivienda.

o con los Estándares Nacionales de la Industria para la Educación y el Asesoramiento sobre la Adquisición de Vivienda. Todos los prestatarios deben completar la transacción en las compras de propiedades.

deben completar la transacción en las compras de propiedades. Proporcionar un certificado con el nombre o nombres del prestatario o prestatarios.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anunció una inversión para ayudar a compradores de una primera casa @JBPritzker

Pritzker destacó la importancia de la inversión en vivienda de Illinois

El objetivo de la ayuda financiera anunciada consiste en disminuir los costos y combatir la escasez de viviendas en el estado, según indica el comunicado. En esa línea, el volumen de ayuda equivale al 61% de todas las reservas de préstamos del 2026.

“El programa Access Home está demostrando lo que ya sabíamos: cuando invertimos en familias trabajadoras, les brindamos oportunidades reales”, declaró Pritzker al anunciar la medida.

El paquete legislativo que presentó Pritzker para reducir costos de la vivienda en Illinois

El gobernador demócrata complementó el programa Access Home con la presentación del plan legislativo integral BUILD. La iniciativa se diseñó a partir de la consulta con una coalición de profesionales inmobiliarios, promotores, activistas, alcaldes y comunidades locales.

El proyecto busca reducir los costos de la vivienda y abordar de forma directa la escasez de propiedades. La propuesta de Pritzker debe ser tratada y aprobada por la Asamblea General de Illinois para entrar en vigor.

El plan de viviendas anunciado por Pritzker que beneficiaría a miles de familias

BUILD plantea la legalización de una gama más amplia de tipos de viviendas asequibles para las familias trabajadoras. El texto normativo autoriza el desarrollo urbano de estructuras como dúplex, tríplex y edificios de cuatro departamentos.

A su vez, la legislación habilitaría la construcción de Unidades de Vivienda Accesorias (ADU, por sus siglas en inglés) dentro del territorio estatal.