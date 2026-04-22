Los trabajos más solicitados: Pritzker celebra que Chicago sea elegida por los recién graduados

El gobernador de Illinois, J.B. Pritkzer, citó recientemente en un mensaje de redes sociales un informe que sitúa a Chicago entre las ciudades con el mejor mercado laboral para recién graduados y celebró la noticia. De acuerdo con la información oficial, sectores como salud, tecnología, ingeniería, logística y transporte son los que tienen los trabajos más solicitados en la actualidad.

El mensaje de Pritzker por el logro de Chicago sobre el mercado laboral para recién graduados

En los últimos años, el mercado laboral del Estado de la Pradera creció principalmente por el incremento de ofertas en Chicago.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, celebró el logro de Chicago respecto a los trabajos para recién graduados @JBPritzker

En este contexto, a través de una publicación en su cuenta de X, el gobernador citó el informe reciente y expresó: “No es ninguna sorpresa que los graduados estén viendo las oportunidades disponibles para ellos en la mejor gran ciudad de la nación”

Las palabras del mandatario demócrata surgen tras una publicación reciente de la plataforma de empleo Glassdoor y el sitio web inmobiliario Redfin.

En el informe, clasificaron las mejores ciudades grandes para graduados universitarios en función de 13 indicadores en tres categorías: asequibilidad de la vivienda, oportunidades de carrera y calidad de vida.

Según este análisis, las mejores cinco ciudades para estos solicitantes de empleo son: Washington D.C.; Omaha, Nebraska; Boston, Massachusetts; Dallas, Texas; y Chicago, Illinois.

Los trabajos más solicitados en el mercado laboral de Chicago

El panorama del empleo en Chicago mostró una mejoría superior a la del resto del estado durante 2025, según un análisis de Moody’s Analytics.

Los sectores con mayor demanda o crecimiento destacado son los siguientes:

Atención médica : lideró el crecimiento de las nóminas a lo largo de 2025. Se espera que continúe con el impulso del mercado de trabajo debido al envejecimiento de la población.

: lideró el crecimiento de las nóminas a lo largo de 2025. Se espera que continúe con el impulso del mercado de trabajo debido al envejecimiento de la población. Logística y transporte: Chicago es un centro neurálgico de transporte aéreo y ferroviario, lo que genera una dependencia de estos sectores. Las ventajas de ubicación de la ciudad mantendrán a la logística como un motor confiable para la creación de empleos.

Chicago es un centro neurálgico de transporte aéreo y ferroviario, lo que genera una dependencia de estos sectores. Las ventajas de ubicación de la ciudad mantendrán a la logística como un motor confiable para la creación de empleos. Servicios financieros : los empleos en finanzas se recuperaron casi a sus niveles de 2024. Se prevé que, con la reducción de las tasas de interés, los bancos retomen las contrataciones en los próximos trimestres.

: los empleos en finanzas se recuperaron casi a sus niveles de 2024. Se prevé que, con la reducción de las tasas de interés, los bancos retomen las contrataciones en los próximos trimestres. Construcción : el empleo en este sector experimentó una suba debido a un aumento en la construcción de viviendas.

: el empleo en este sector experimentó una suba debido a un aumento en la construcción de viviendas. Tecnología y computación cuántica: el desarrollo de la industria tecnológica es una prioridad a largo plazo. Se espera que el crecimiento otorgue un impulso significativo a las industrias en los próximos años.

el desarrollo de la industria tecnológica es una prioridad a largo plazo. Se espera que el crecimiento otorgue un impulso significativo a las industrias en los próximos años. Servicios profesionales, científicos y técnicos : aunque este sector enfrentó desafíos recientes y recortes para ahorrar costos, se considera fundamental para el éxito económico futuro del área, especialmente en consultoría técnica y científica.

: aunque este sector enfrentó desafíos recientes y recortes para ahorrar costos, se considera fundamental para el éxito económico futuro del área, especialmente en consultoría técnica y científica. Turismo y hospitalidad: la ciudad tuvo niveles récord de turismo gracias a convenciones, festivales y eventos deportivos, lo que impulsó la demanda en hoteles y restaurantes.

El puesto de analista financiero es uno de los trabajos de mayor crecimiento en Chicago Freepik

En contraste, los investigadores mencionaron que sectores como la manufactura tradicional, el comercio minorista y ciertos servicios administrativos tuvieron un desempeño deficiente recientemente.

En cuanto a los puestos específicos, la empresa Randstad indicó que los siguientes son los trabajos de mayor crecimiento en Chicago:

Analista financiero : el salario anual oscila entre los US$79.000 y los US$108.000.

: el salario anual oscila entre los US$79.000 y los US$108.000. Empleado de data entry: el sueldo promedio para un puesto de tiempo completo varía entre US$32.000 y US$37.000.

el sueldo promedio para un puesto de tiempo completo varía entre US$32.000 y US$37.000. Empleado de Recursos Humanos : un salario anual oscila entre US$69.000 y US$82.000.

: un salario anual oscila entre US$69.000 y US$82.000. Desarrollador DevOps: el salario anual varía entre US$128.000 y US$150.000.

el salario anual varía entre US$128.000 y US$150.000. Desarrollador de software: el sueldo promedio para un puesto a tiempo completo es de US$124.000.

Los datos más importantes del mercado laboral de Chicago, según el informe

Los datos más relevantes indican que el promedio de ingresos al inicio de la carrera profesional es de US$72.786 en la ciudad de Illinois.

Debido a que el precio medio de una vivienda es de US$202.000, una persona podría tardar tres años en alcanzar el monto necesario para el pago inicial.

En este contexto, el pago mensual de la hipoteca como porcentaje de los ingresos es del 21,9%, mientras que se gasta el 28% en el alquiler mensual.

Las declaraciones de Pritzker sobre el costo de vida en Illinois

De acuerdo con el análisis de Chris Martin, economista sénior de Glassdoor, en diálogo con CNBC, el mercado laboral actual de Chicago no es tan sólido como el de otras grandes ciudades.

Sin embargo, aún ofrece diversas oportunidades para los recién graduados en los sectores de tecnología y finanzas.