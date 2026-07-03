Calor peligroso en Illinois: Pritzker anuncia los centros de enfriamiento en el estado

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, emitió un mensaje dirigido a los residentes del estado para advertir sobre las altas temperaturas previstas durante varios días. A través de sus redes sociales, pidió permanecer en lugares cerrados cuando sea posible y prestar atención a familiares, amigos y vecinos que puedan enfrentar mayores riesgos.

JB Pritzker advierte por la ola de calor en Illinois y pide revisar a vecinos vulnerables

Como parte de la respuesta oficial, el mandatario recordó que las personas que no puedan mantenerse en condiciones adecuadas dentro de sus hogares tienen disponible una red de centros de enfriamiento distribuidos en distintas comunidades del estado. La ubicación de estos espacios puede consultarse en el portal Keep Cool Illinois.

El mensaje del gobernador de Illinois para los residentes debido a la ola de calor X @GovPritzker

“Hace un calor peligroso afuera, Illinois”, dijo el mandatario en una publicación en su cuenta de X. “Por favor, recuerda tomar precauciones, permanecer en el interior tanto como sea posible y verificar a tus vecinos”, señaló

La medida busca reducir los efectos del calor prolongado, luego de que los pronósticos anticiparan índices superiores a los 100°F (37,7°C) en diversas regiones de Illinois durante varios días consecutivos.

“Una ola de calor extrema está trayendo las temperaturas más altas en dos años, y animo a los habitantes a mantenerse a salvo e hidratados”, dijo el gobernador en un comunicado oficial. “Si no puede refrescarse en casa, encuentre un centro de climatización cerca de usted”, reiteró.

Mapa de centros de enfriamiento en Illinois: cómo encontrar espacios con aire acondicionado

El estado ofrece una red extensa de centros que son gratuitos para todos los residentes y que a menudo operan con horarios extendidos durante emergencias por calor. Los tipos de instalaciones incluyen:

Instalaciones estatales y gubernamentales: edificios de agencias estatales y oficinas del gobierno local.

Bibliotecas públicas: como la de Bloomington, Normal y Rantoul .

. Centros comunitarios y recreativos: por ejemplo, el Forum Fitness Center en Rantoul.

en Rantoul. Oasis de las autopistas (Illinois Tollway): las ubicaciones incluyen Belvidere, DeKalb, Chicago Southland Lincoln y Lake Forest .

. Establecimientos comerciales: algunas tiendas como Walmart (en Bloomington y Normal) y Meijer funcionan como puntos de alivio.

(en Bloomington y Normal) y funcionan como puntos de alivio. Refugios y organizaciones: lugares como el Salvation Army Safe Harbor y Home Sweet Home Ministries en Bloomington ofrecen refugio las 24 horas.

y en Bloomington ofrecen refugio las 24 horas. Transporte público: en Bloomington, existe el Connect Transit Cooling Bus, que se activa según sea necesario.

El sitio Keep Cool Illinois cuenta con un mapa interactivo para localizar el centro más cercano, lo que facilita el acceso a quienes requieran permanecer en un lugar climatizado durante la ola de calor.

Mapa con los centros de enfriamientos en Illinois keepcool.illinois.gov

Alerta por calor extremo en Illinois: medidas para evitar golpes de calor

Las agencias estatales de salud y manejo de emergencias difundieron una serie de medidas preventivas para disminuir los riesgos asociados a las altas temperaturas. Entre ellas figuran:

Beber agua de manera frecuente.

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

También señalaron que las bebidas con electrolitos pueden ayudar a compensar la pérdida de líquidos.

Utilizar protector solar con un factor de protección de 30 o superior.

Vestir ropa ligera.

Permanecer en áreas con sombra o aire acondicionado cuando las temperaturas alcancen sus niveles más altos.

“Illinois se enfrenta a varios días de calor peligroso, y les pedimos a todos tomarse estas condiciones en serio”, dijo Theodore ‘Ted’ Berger, director de la Agencia de Gestión de Emergencias de Illinois y de la Oficina de Seguridad Nacional. “La preparación es clave”, señaló.

Las autoridades insistieron en no dejar a menores de edad, adultos vulnerables ni mascotas dentro de vehículos estacionados, incluso durante periodos breves. También recordaron que cualquier persona con síntomas compatibles con un golpe de calor, como confusión o alucinaciones, debe recibir atención médica inmediata al llamar al 911.

Pronóstico en Illinois: cuánto subirán las temperaturas antes del 4 de julio

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), Illinois se encuentra bajo una advertencia de calor extremo con temperaturas peligrosas para este jueves y el inicio del fin de semana festivo.

Este jueves 2 de julio, las temperaturas llegan al periodo más alto:

En Chicago la máxima es de 95°F (35°C) con índices de calor de hasta 102°F (38,8°C) .

con índices de calor de hasta . En Champaign la máxima es de 93°F (33,8°C) e índices de calor de hasta 104°F (40°C) .

e índices de calor de hasta . En Normal la máxima marca los 92°F (33,3°C) con índices de calor de hasta 104°F (40°C) .

con índices de calor de hasta . En el sur y centro de Illinois, en áreas a lo largo y al sur del corredor de la I-72, los índices de calor alcanzan entre 105°F y 110°F (40,5°C y 43,3°C).

Para el viernes 3 de julio, el calor extremo persistirá, aunque con una ligera nubosidad y probabilidad de tormentas:

Chicago tendrá una máxima de 91°F (32,7°C) e índice de calor de hasta 99°F (37,2°C) .

e índice de calor de hasta . Champaign y Normal mostrarán máximas entre 91°F y 92°F (32,7°C y 33,3°C) , con índices de calor que todavía alcanzarán los 102°F-103°F (38,8°C-39,4°C) .

, con índices de calor que todavía alcanzarán los . En el norte de Illinois se prevén índices de calor generales de unos 100°F (37,7°C).

El sábado 4 de julio se espera un ligero descenso en las temperaturas máximas debido a la probabilidad de lluvia, aunque la humedad mantendrá la sensación térmica elevada:

En Chicago la máxima será de 85°F (29,4°C) .

. En Champaign la máxima será de 90°F (32,2°C) .

. En Normal la máxima será de 89°F (31,6°C) .

. Los índices de calor seguirán los 100°F (37,7°C) en el norte y entre 100°F y 105°F (37,7°C y 40,5°C) en el centro y sureste del estado.

Para el domingo 5 de julio, las condiciones comenzarán a estabilizarse hacia niveles más normales para la estación. Las máximas en Chicago marcarán los 84°F (28,8°C), mientras que en Champaign será de 88°F (31,1°C) y en Normal de 86°F (30°C).