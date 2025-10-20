Brandon Johnson informó que Chicago demandó a Donald Trump: “Cada centavo robado será devuelto”

Brandon Johnson, el alcalde de Chicago, presentó una demanda federal contra la administración Trump por una presunta restricción ilegal de las subvenciones federales de emergencia. El escrito alega que las condiciones le exigen a la ciudad no forme parte de ningún programa que promueva la Diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) o la Ley de Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad (DEIA).

El comunicado de la alcaldía de Chicago

El alcalde de Chicago confirmó la denuncia en un comunicado de prensa. Desde el escrito, estipuló que buscaría proteger “millones de dólares en fondos cruciales” de ser utilizados como “arma” por parte de la administración Trump.

Brandon Johnson adelantó que Chicago demandará a Trump: “Cada centavo robado será devuelto”

“Chicago no se quedará de brazos cruzados mientras el gobierno federal utiliza los fondos de emergencia como arma para atacar nuestros valores”, dijo Johnson en una conferencia.

Entre las condiciones que el DHS impone a la ciudad para recibir estos fondos está la certificación de que no participe en ningún programa que promueva la DEII, DEIA u otra ideología de equidad que se considera discriminatoria. Johnson califica esta medida como una “restricción amplia” que pone en riesgo la capacidad de respuesta de Chicago para responder a situaciones de emergencia.

El DHS sostuvo que para que Chicago acceda a los fondos de emergencia, no debe participar de ningún programa que promueve la DEI o una ideología de equidad discrminatoria KENT NISHIMURA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Chicago siempre defenderá la importancia de nuestra diversidad. Garantizar que todos los habitantes tengan la oportunidad de prosperar no es discriminación; es simplemente justicia fundamental”, sostuvo el alcalde. “Lucharemos para garantizar que nuestros socorristas tengan las herramientas que necesitan, que nuestro compromiso con la equidad y la inclusión se mantenga firme y que recibamos cada dólar federal destinado a la seguridad pública”.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal en el Distrito Norte de Illinois en conjunto con la ciudad de Boston, Denver, Minneapolis, New Haven, Nueva York, Saint Paul, el alcalde y el concejo municipal de Baltimore y el condado de Ramseyy. El escrito argumenta que las condiciones incumplen la ley de dos formas:

Separación constitucional de poderes al imponer nuevas condiciones de financiación.

Las nuevas condiciones no están respaldadas por ninguna explicación razonada y no están vinculadas al propósito de las subvenciones.

Las últimas denuncias de Johnson a la administración Trump

No es la primera vez que la alcaldía de Chicago denuncia a la administración Trump. A principios de octubre, el estado de Illinois y la ciudad lo demandaron por su decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional en la conocida “Ciudad del Viento” para “proteger a los agentes y activos federales”.

“El despliegue de tropas en Illinois por parte de los demandados es ilegal”, afirma la demanda, según estipuló CNN. “Los demandantes solicitan a este tribunal que detenga la federalización ilegal, peligrosa e inconstitucional de los miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, incluyendo tanto la Guardia Nacional de Illinois como la de Texas”.

Pritzker catalogó el despliegue de Chicago como una medida "autoritaria" por parte de la administración Trump Archivo

El despliegue fue condenado por el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien lo catalogó como una acción autoritaria. “En cualquier otro país, si agentes federales dispararan contra periodistas y manifestantes sin provocación, ¿Cómo lo llamaríamos? Si agentes federales marcharan por calles concurridas acosando a civiles y exigiendo sus documentos... no creo que tuviéramos ningún problema en llamarlo por su nombre: autoritarismo”, dijo el demócrata en una conferencia de prensa.