Choque en el City Council de Chicago: Brandon Johnson enfrenta a concejales por los próximos referéndums

La tensión política volvió a instalarse en el City Council de Chicago el 22 de julio, cuando el alcalde Brandon Johnson protagonizó un cruce con varios concejales durante la aprobación de preguntas consultivas para dos elecciones diferentes. Tres aparecerán en la elección general del 3 de noviembre de 2026, cuando los votantes elegirán cargos federales, estatales y locales. Las otras se incluirán en la elección municipal del 23 de febrero de 2027, en la que Chicago votará por alcalde, secretario municipal, tesorero, concejales y miembros de los consejos distritales de policía.

El referéndum que volvió a enfrentar a Brandon Johnson con el City Council

Según informó ABC7 Chicago, una de las preguntas de noviembre consultará si Chicago debe utilizar todos los medios legales disponibles para reclamar al gobierno federal una compensación por los costos y daños económicos atribuidos a los operativos migratorios, incluida la denominada Operación Midway Blitz. Las otras dos abordarán la posible reactivación de una tecnología de detección de disparos y la creación de un espacio permanente para festivales y eventos masivos.

El principal foco de la discusión, sin embargo, fue una pregunta prevista para febrero de 2027 sobre si el City Council debería establecer y financiar su propia asesoría legal, separada del Departamento Jurídico de la ciudad.

Johnson sostuvo que esa posibilidad no puede implementarse sin autorización del estado de Illinois. “El cuerpo no puede establecer un asesor legal independiente sin que esa autoridad sea otorgada por el estado de Illinois. Esa es la ley. No se trata de si la pregunta debería hacerse”, afirmó durante la reunión del Ayuntamiento.

La postura provocó la respuesta del concejal Andre Vasquez, representante del Distrito 40, quien preguntó si el mismo argumento jurídico se aplicaba a una eventual sobretasa estatal para las personas con ingresos superiores a US$1 millón anuales. Johnson respondió que esa propuesta reconocía expresamente que la autorización correspondía al estado.

Más adelante, un aliado del alcalde intentó incorporar una consulta sobre ese impuesto a la boleta de febrero de 2027, pero Johnson reconoció que había sido presentada fuera de plazo. El intercambio subió de tono cuando el alcalde respondió: “Ustedes no me van a callar”.

Las críticas de los concejales a Brandon Johnson

Las diferencias continuaron durante el debate. El concejal Brendan Reilly, del Distrito 42, defendió que sean los ciudadanos quienes decidan sobre este tipo de iniciativas. “No sé por qué se lo está tomando de manera personal, pero creemos que los votantes deberían pronunciarse sobre esto”, expresó.

De acuerdo con ABC 7 Chicago, los cruces dejaron en evidencia las amplias diferencias entre el alcalde y un sector del City Council, que en las últimas semanas cuestionó distintas iniciativas impulsadas por la administración municipal.

Los cruces dejaron en evidencia las crecientes diferencias entre el alcalde y un sector del City Council X Brandon Johnson

En ese contexto, el concejal Matt O’Shea, representante del Distrito 19, aseguró que Johnson atraviesa uno de los momentos políticos más delicados desde que asumió el cargo.

“En cada una de estas votaciones, el alcalde perdió. El público ya perdió la confianza en él. El Concejo Municipal tampoco confía en él y esta situación solo empeorará durante los próximos meses”, sostuvo.

Qué respondió Brandon Johnson tras las críticas

Consultado por ABC7 Chicago sobre si había perdido el respaldo de la mayoría del City Council, Johnson rechazó esa interpretación. “La idea de controlar a los seres humanos no me parece democrática”, respondió.

El jefe comunal dijo además que son algunos integrantes del Concejo quienes están desconectados de las preocupaciones de los vecinos. “No he perdido el control. No lo he perdido y no lo perderé. Tampoco he perdido el rumbo”, afirmó.

El referéndum previsto para las elecciones generales fue aprobado sin debate STEFAN WERMUTH - AFP

Johnson sostuvo que continuará trabajando con legisladores de Illinois para impulsar una sobretasa del 3% a quienes ganen más de US$1 millón al año. La propuesta no aparecerá en la boleta municipal de febrero de 2027 porque la resolución correspondiente fue presentada fuera del plazo establecido.