Confirmado en Chicago: el alcalde Brandon Johnson activa un proyecto contra las inundaciones

Debido a una infraestructura obsoleta de alcantarillado y a fuertes tormentas que se intensificaron por el cambio climático, varias zonas de Chicago enfrentan riesgo de inundación. Frente a ese escenario, el alcalde Brandon Johnson anunció un proyecto piloto para construir un almacenamiento subterráneo.

Chicago construirá un almacenamiento subterráneo de agua contra las inundaciones

En el oeste de la ciudad de Chicago se anunció un plan de infraestructura destinado a captar temporalmente el agua de lluvia bajo tierra para evitar que se desborde el sistema de alcantarillado. De acuerdo con Chicago Sun-Times, la iniciativa tendrá un costo de 12 millones de dólares.

En conferencia, el alcalde Johnson, acompañado por otros funcionarios electos, detalló que los fondos para la construcción, cuya finalización se espera para el próximo otoño boreal, serán aportados tanto por la ciudad como por el Distrito Metropolitano de Recuperación de Aguas Residuales.

La obra se construirá a lo largo de dos calles del barrio de Austin, específicamente en una parte de West Le Moyne Street, al oeste de North Laramie Avenue, y en una zona recientemente terminada de West Maypole Street, al oeste de North Cicero Avenue.

La razón por la cual se eligió Austin para el proyecto de modernización, según lo que dijo el alcalde Johnson, es que las inundaciones impactan especialmente a las comunidades del sur y del oeste: “Ya es hora de actualizar y modernizar nuestra infraestructura y construir una ciudad que funcione para todos”.

Así será el sistema de almacenamiento para prevenir las inundaciones en Chicago

En la conferencia de prensa en la que se anunció el proyecto de almacenamiento subterráneo, de acuerdo con Chicago Sun-Times, estuvo presente Randy Conner, comisionado del Departamento de Gestión del Agua, quien explicó que la infraestructura destinada a mitigar las inundaciones se construirá con secciones de hormigón de 12x12 pies (3,6 metros).

En Chicago se construirá un sistema de almacenamiento subterráneo YouTube Mayor Brandon Johnson

El funcionario añadió que cada una de las piezas pesa alrededor de 48.000 libras (21.770 kilos) y reconoció que su instalación no será sencilla. “Añadir infraestructura en barrios urbanos densamente poblados es como armar un rompecabezas”, explicó.

Una vez instalados, los depósitos subterráneos tendrán capacidad para almacenar 1,7 millones de galones (más de 6,4 millones de litros) de agua. Cuando el sistema de alcantarillado tenga capacidad, se transportará a través de un sistema conocido como túnel profundo que canaliza el líquido a través de más de 160 kilómetros hacia tres embalses.

El alcantarillado actual de Chicago no puede soportar las lluvias

De acuerdo con The Chicago Sun-Times, el alcantarillado de la ciudad puede soportar cinco centímetros de lluvia en 24 horas. Si se supera esa cantidad, se producen inundaciones y el problema es que cada vez es más frecuente que la acumulación sea mayor.

De hecho, durante el fin de semana del 4 de julio se registró la cantidad de lluvia equivalente a un mes. “Solo podemos esperar más tormentas a medida que los efectos del cambio climático impacten a las comunidades de Chicago”, dijo Johnson en conferencia.

Además, según el medio, los científicos pronosticaron tormentas más intensas en los próximos años, lo que incrementa la presión sobre la planificación urbana para garantizar la seguridad de la población durante fenómenos meteorológicos.