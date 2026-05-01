Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 38 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Nornoroeste

: 0 a 10 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: áreas de heladas y luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Aurora, Illinois

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 25%.