Atención migrantes: el recorte silencioso del DOJ que dejó sin asistencia legal a miles en Chicago

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) desmanteló los programas federales de asistencia legal para inmigrantes y reasignó a los abogados que los administraban, dejando a organizaciones en Illinois sin respaldo operativo. La medida afecta directamente a la población migrante. Grupos de defensa de derechos civiles alertan que el cese de estos fondos elimina el acceso a abogados para personas de bajos ingresos que enfrentan procesos de deportación.

Chicago: recortes del DOJ eliminan asistencia legal gratuita para ciertos inmigrantes

Esta decisión administrativa se suma a una tendencia de recortes presupuestarios en la División de Justicia. Datos del Council on Criminal Justice indican que el presupuesto para el año fiscal 2026 contempla una reducción de aproximadamente 850 millones de dólares en subvenciones del DOJ. Esto representa una disminución del 15% respecto al año anterior.

Las organizaciones sin fines de lucro en Chicago alzaron la voz Imagen compuesta

Estas reducciones impactan programas de asistencia legal y servicios para víctimas, dejando a organizaciones locales sin los recursos necesarios para mantener su operación, informó Chicago Sun-Times.

Illinois: consecuencias del recorte federal en programas de defensa legal para inmigrantes

La eliminación del Programa de Orientación Legal (LOP, por sus siglas en inglés) y de la Iniciativa de Asistencia para Niños no Acompañados genera consecuencias operativas en las cortes de inmigración.

La ausencia de asesoría legal profesional no solo perjudica a los individuos, sino que ralentiza la resolución de casos. Análisis previos del propio DOJ demostraron que los inmigrantes con acceso a orientación legal resuelven sus procesos judiciales en promedio 12 días antes que aquellos que carecen de ella.

JB Pritzker, gobernador de Illinois Gov JB Pritzker

Según un análisis del DOJ citado por The Texas Tribune, estos programas ahorraban al gobierno federal más de US$17,8 millones anuales al reducir los tiempos de detención y agilizar las audiencias.

Según la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, la desaparición de estos programas federales obliga a las organizaciones no gubernamentales a buscar financiamiento privado o estatal de emergencia para suplir las funciones que antes cubría el DOJ.

Qué cambia para inmigrantes en Chicago sin acceso a defensa legal gratuita

La situación en Chicago se agrava por el incremento de casos acumulados en los tribunales migratorios, que actualmente superan los 3,5 millones a nivel nacional.

Organizaciones en Illinois, como American Gateways, sostienen que restringir el acceso a información legal para los detenidos obstaculiza el funcionamiento de un sistema que ya enfrenta una saturación histórica. Sin los fondos del DOJ, las clínicas legales gratuitas pierden su principal fuente de financiamiento para contratar intérpretes y abogados especializados.

Los solicitantes de asilo en EE.UU. ahora deberán buscar abogado por su cuenta Imagen de Freepik

Presupuesto federal 2026: más fondos para detención y menos para asistencia legal

Ante este escenario, el presupuesto federal de 2026 prioriza la expansión de capacidades de detención y operativos de remoción masiva sobre la asistencia legal.

Documentos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirman la solicitud de fondos para 50.000 camas de detención y el incremento de recursos para vuelos de deportación. En cambio, las partidas destinadas a la defensa legal de poblaciones vulnerables sufren recortes o eliminaciones totales.