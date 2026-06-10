Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el miércoles 10 de junio la temperatura rondará entre 72 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sur

: 5 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 30%

: 30% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 62%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.