Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 56 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 20 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 16%.
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.
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