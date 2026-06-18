Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 56 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Oestenoroeste

: 15 a 20 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 16%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.