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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio
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El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 56 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 15 a 20 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 6%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El jueves 18 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

Juneteenth 19 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El sábado 20 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.

El domingo 21 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El lunes 22 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El martes 23 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 16%.

El miércoles 24 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.
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