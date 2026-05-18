Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 66 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 74%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Sursuroeste

: 15 a 20 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 74%

: 74% Pronóstico: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.