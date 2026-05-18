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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo Expedia

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 66 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 74%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 15 a 20 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 74%
  • Pronóstico: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
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