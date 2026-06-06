Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de junio

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 64 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 49%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oeste

: 5 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 49%

: 49% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El martes 9 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.