Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 11%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 20 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 10 a 20 mph, Oeste

: 10 a 20 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 11%

: 11% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.