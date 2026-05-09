Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 11%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 20 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 20 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 11%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
LA NACION