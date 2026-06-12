LA NACION

Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaImagen generada con IA

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 67 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 28%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 28%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Chicago, Illinois

El sábado 13 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El domingo 14 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 70%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
  1. Abrieron su casa de San Isidro para abrigar a una beba de nueve meses
    1

    “Queríamos cuidarla hasta que encuentre a su familia”

  2. Jennifer Lopez reveló con qué actores tendría relaciones sexuales y sorprendió a todos
    2

    Jennifer Lopez reveló con qué actores tendría relaciones sexuales y sorprendió a todos

  3. Karina Milei posteó una foto de la mesa política en medio de las tensiones Adorni-Bullrich
    3

    Karina Milei posteó una foto de la mesa política en medio de las tensiones Adorni-Bullrich por la declaración jurada

  4. Lo absolvieron en una causa por abuso sexual y pide volver a ver a su hijo después de siete años
    4

    “Sueño con ese abrazo”. Lo absolvieron en una causa por abuso sexual y aspira ver a su hijo después de siete años