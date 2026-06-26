Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 67 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 22%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 22%
- Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Chicago, Illinois
El sábado 27 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El domingo 28 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
LA NACION
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