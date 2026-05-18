Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 65 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 69%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Sursuroeste

: 15 a 20 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 69%

: 69% Pronóstico: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 73%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.