Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 2 de julio la temperatura rondará entre 76 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El jueves 2 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
El viernes 3 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
El lunes 6 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El martes 7 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 8 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
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