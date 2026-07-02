Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de julio

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 2 de julio la temperatura rondará entre 76 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Sursuroeste

: 10 a 15 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 8 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.