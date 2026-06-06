Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de junio

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 68 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 52%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Suroeste

: 5 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 52%

: 52% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El martes 9 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.