Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 68 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 74%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Joliet
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 20 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 74%
- Pronóstico: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 77%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
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