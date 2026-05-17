Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 18 de mayo al 22 de mayo

El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 61 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 53%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Joliet



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Suroeste

: 10 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 53%

: 53% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.