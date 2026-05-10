Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 11 de mayo al 15 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 41 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Naperville
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 26%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Las cinco áreas en las que EE.UU. perdió liderazgo y está siendo superado por China
- 2
Sexo en el avión: la PSA detuvo a una pareja semidesnuda en un vuelo que aterrizó en la Argentina
- 3
Yarden Bibas: “El cautiverio no fue lo más terrible, el infierno es vivir ahora sin ellos”
- 4
“Superó todas las expectativas”: el éxito menos imaginado en los cines argentinos que puede llegar al millón y medio de espectadores