Concierto gratis en Illinois: el anuncio de J.B. Pritzker para la Feria Estatal 2026

La Feria Estatal de Illinois 2026 se celebrará entre el jueves 13 y el domingo 23 de agosto. A lo largo de los diez días se realizarán distintas actividades culturales. Entre ellas, un concierto gratuito de la mítica banda de rock sureño 38 Special, según confirmó el gobernador J.B. Pritzker.

38 Special tocará gratis en Springfield durante la Feria Estatal de Illinois 2026

En la página oficial de la feria se dio a conocer que el grupo brindará un concierto gratuito el lunes 17 de agosto en la tribuna principal. En ese marco, el gobernador recordó que este evento es una de las mejores oportunidades para reunir a personas de todos los rincones del estado.

38 Special cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas. La banda es conocida por éxitos como “Hold On Loosely”, “Caught Up in You”, “Rockin’ Into the Night”, “If I’d Been the One” y “Second Chance”. El grupo cuenta con más de 20 millones de discos vendidos y continúa de gira por todo el país norteamericano.

Las puertas de la tribuna principal de la feria para el concierto se abrirán a las 19 hs (hora local). Según informaron las autoridades, el ingreso será gratuito y los asistentes deberán pasar por un control de seguridad.

38 Special dará un concierto gratuito el 17 de agosto en la Feria Estatal de Illinois 38special.com

Artistas y eventos confirmados en la Feria Estatal de Illinois 2026: conciertos, shows y actividades

La lista de actividades que se realizarán en la Feria Estatal de Illinois 2026 es muy larga. La recomendación es que los visitantes vayan a la página oficial para informarse de los eventos específicos según el día en que planean asistir.

Algunas de las presentaciones confirmadas para la edición 2026 incluyen:

La pionera de la música country Lainey Wilson

La estrella del country Ella Langley

La banda de rock Matchbox Twenty

La estrella del country Bailey Zimmerman

La banda de rock Shinedown

El grupo femenino The Chicks

Cabe recordar que, más allá de los conciertos, los asistentes pueden disfrutar de carreras de autos, espectáculos gratuitos, carreras de caballos, desfiles, juegos mecánicos, concursos, comida, experiencias vinícolas y distintas opciones culturales.

La Feria Estatal de Illinois se realizará entre el 13 y el 23 de agosto Feria Estatal de Illinois

Precios de entradas para la Feria Estatal de Illinois 2026: costos por eventos y acceso general

Desde el pasado 21 de abril, a través de Ticketmaster, están disponibles los tickets para los distintos eventos que se realizarán en la Feria Estatal de Illinois. El precio varía según el espectáculo. Por ejemplo, las competencias clásicas de rodeo tienen un costo de entrada de 10 dólares para los adultos y US$5 para niños de tres a 12 años.

El espectáculo de camiones monstruo tiene un costo de US$25 para adultos y US$20 para niños menores de 12 años. A su vez, el derby de demolición, a realizarse el sábado 22 de agosto, tendrá un costo de entrada de US$25 para adultos y US$5 para niños.

Finalmente, la entrada general a la feria tiene un costo de US$10 los días viernes y sábado y de US$5 de domingo a jueves. Los niños menores de 12 años no pagan y los mayores de 60 años pagan US$3.