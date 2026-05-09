Actualizaciones en un impuesto clave de Illinois que impacta a conductores desde el 1° de julio

El Departamento de Ingresos de Illinois (IDOR, por sus siglas en inglés) estableció nuevos valores para el Impuesto sobre el Uso de Combustibles de Motor. Estas cifras entran en vigor el 1° de julio de 2026 y afectarán a todos los licenciatarios del Acuerdo Internacional de Impuestos sobre el Combustible (IFTA, por sus siglas en inglés).

Cómo se divide la nueva carga tributaria del combustible en Illinois

La nueva normativa fiscal de Illinois divide el impuesto en dos partes diferenciadas, llamadas Parte A y Parte B. Según el informe, la ley 35 ILCS 505 regula la aplicación de ambos conceptos sobre el consumo de energía en el transporte.

Los nuevos impuestos sobre el consumo de combustible en illinois Nam Y. Huh - AP

La Parte A surge de la sección 2 de la Ley del Impuesto a los Combustibles de Motor. Este cargo grava cada galón de combustible que utilizan los vehículos que operan bajo el esquema IFTA.

Las tasas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que los transportistas deben ajustar sus sistemas contables para reflejar estos aumentos en sus costos operativos.

Cuáles son los nuevos impuestos de combustibles para la Parte A de Illinois

Las cifras de los nuevos impuestos sobre el uso de combustible en Illinois se diferencian según la calidad del mismo. En esa línea, la tasa de la Parte A para el diésel se fija en 57,1 centavos de dólar por cada galón.

Por otro lado, la gasolina presenta un valor de 49,6 centavos por galón bajo este mismo concepto legal. El gas licuado de petróleo (LPG) y el gas natural licuado (LNG) comparten la cifra del diésel.

La entidad cuenta con la posibilidad de realizar el trámite de forma online en Illinois Imagen ilustrativa generada con IA

Por último, el gas natural comprimido (CNG) también mantiene un costo de 49,6 centavos por cada unidad. La entidad tributaria aclaró que cada contribuyente debe informar estos pagos mediante sus declaraciones trimestrales de IFTA. Este componente aplica a las embarcaciones de recreo que navegan por aguas estatales.

Cuáles son los nuevos impuestos de combustibles para la Parte B de Illinois

El IDOR determina anualmente la Parte B con base en el precio promedio de venta del combustible. La autoridad multiplica dicho precio por un factor fijo del 6,25%.

El cálculo toma como referencia los valores de mercado registrados durante los doce meses previos. En este caso, los valores se dividen de la siguiente forma:

Diésel: alcanza los 18 centavos por galón.

alcanza los 18 centavos por galón. Gasolina: registra un cargo de 17 centavos por galón en esta segunda parte del impuesto.

registra un cargo de 17 centavos por galón en esta segunda parte del impuesto. LPG: presenta una tasa de 16,2 centavos.

presenta una tasa de 16,2 centavos. LNG: la cifra es de 14,4 centavos.

la cifra es de 14,4 centavos. CNG: establece el valor más bajo de la Parte B con 11,5 centavos por unidad CGE (Compressed Gas Equivalent).

Los empleos que quedan exentos de pagar impuestos al IRS sobre las propinas

Cómo pagar los nuevos impuestos sobre el combustible en Illinois

Para los contribuyentes registrados en IFTA, el trámite se puede realizar de forma online. Además, dispondrán de seis meses para efectuar el pago en tiempo y forma.

En ese sentido, el sitio MyTax Illinois cuenta con la plataforma necesaria para realizar la declaración de impuestos y luego pagar los tributos actualizados. A su vez, los usuarios podrán encontrar una guía con todos los montos correspondientes a cada tipo de combustible.