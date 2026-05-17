Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 18 de mayo al 22 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 66 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 82%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Naperville
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 20 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 82%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 68%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
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