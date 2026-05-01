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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
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El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 37 y 56 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Nornoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: áreas de heladas y luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.
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