Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 37 y 56 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Nornoroeste

: 5 a 10 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: áreas de heladas y luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.