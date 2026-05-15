Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 55 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas aisladas y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas aisladas y luego soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oestesuroeste

: 5 a 10 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas aisladas y luego soleado

El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas aisladas y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.