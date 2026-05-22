Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 51 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 11%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Este

: 5 a 15 mph, Este Probabilidad de precipitación : 11%

: 11% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.