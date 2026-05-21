¿Se acabarán los cargos sorpresa? Nueva ley obligaría a mostrar el precio real antes de pagar en Illinois

Los consumidores de Illinois podrían dejar atrás los llamados “junk fees”, cargos ocultos o recargos que aparecen recién al momento de pagar. Una nueva legislación aprobada por el Poder Legislativo estatal obligará a las empresas a exhibir desde el inicio el monto total de bienes y servicios.

Cargos sorpresa: Qué cambiaría con la nueva ley de Illinois

Según el texto oficial de la ley HB228, será considerada una práctica ilegal anunciar, mostrar u ofrecer precios que no incluyan todos los cargos obligatorios o recargos inevitables asociados a un producto o servicio. El precio exhibido deberá reflejar el costo real que el consumidor tendrá que pagar.

El gobernador JB Pritzker respaldó la iniciativa HB228, al asegurar que la medida devolverá dinero a los bolsillos de las familias Magnific

La normativa define como “cargo obligatorio” a cualquier tarifa que cumpla alguna de estas condiciones:

Debe pagarse necesariamente para completar la compra.

No pueda evitarse razonablemente por parte del consumidor.

Sea un costo que una persona promedio esperaría que estuviera incluido en el precio anunciado.

La legislación también establece que las empresas aún podrán cobrar gastos razonables de envío o correo cuando efectivamente deban despachar productos al consumidor. Además, las compañías todavía tienen permiso para ofrecer descuentos sobre el precio originalmente publicado.

La norma fue aprobada por el Senado estatal el pasado 20 de mayo. Ahora irá al despacho del gobernador J.B. Pritzker para su firma.

El objetivo de la nueva ley de Illinois: terminar con los “precios engañosos”

En un comunicado difundido por la oficina del gobernador, JB Pritzker sostuvo que durante años los consumidores del estado fueron perjudicados por cargos adicionales “innecesarios y engañosos” que terminaban por elevar considerablemente el costo final de las compras.

“El consumidor de Illinois fue exprimido con miles de dólares al año en cargos sorpresa innecesarios y engañosos”, afirmó el mandatario tras la aprobación de la iniciativa legislativa.

En la misma declaración oficial, el gobernador aseguró que la medida busca devolver dinero a las familias mediante reglas de precios “justas y transparentes”, tanto en la compra de entradas para conciertos como en operaciones de comercio electrónico.

El mensaje de JB Pritzker por el aumento de la gasolina en Illinois

Pritzker además agradeció el trabajo del representante estatal Bob Morgan, del senador Omar Aquino y del fiscal general Kwame Raoul, quienes participaron en el desarrollo y avance del proyecto dentro de la Legislatura estatal.

Cómo deberán actuar las plataformas de delivery si se firma la nueva ley de Illinois

La nueva norma exige que las aplicaciones y plataformas de delivery muestren de manera “clara y visible” varios elementos antes de que el usuario concrete el pedido.

Entre las obligaciones establecidas aparecen:

Informar el costo específico de realizar un pedido en cada restaurante.

Mostrar el monto o porcentaje de cualquier tarifa adicional obligatoria.

Detallar cada cargo aplicado al pedido.

Presentar una página de subtotal antes del pago final con todos los conceptos discriminados.

La normativa permite excluir de esa información únicamente los impuestos exigidos por ley y las propinas opcionales. De esta manera, los consumidores podrán conocer el valor real de la compra antes de avanzar al checkout, algo que actualmente suele modificarse a medida que el usuario avanza en la operación.

Sectores y actividades que tendrán excepciones bajo la ley de precios de Illinois

Aunque la nueva normativa amplía las obligaciones de transparencia comercial, el texto incluye excepciones y esquemas alternativos de cumplimiento para distintos sectores económicos. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, televisión por cable y servicios de internet podrán cumplir con la ley siempre que respeten las regulaciones federales de divulgación de precios ya vigentes en Estados Unidos.

Las compras online ya no podrán sumar cargos inevitables de último minuto en el carrito de compras Shutterstock

También quedarán contempladas ciertas operaciones donde el costo total no puede determinarse de antemano. Entre ellas aparecen:

Subastas donde el precio final depende de las ofertas realizadas.

Servicios cuyo costo cambia según distancia, tiempo o elecciones del consumidor.

Determinadas transacciones financieras reguladas por leyes federales y estatales.

En esos casos, las empresas deberán explicar claramente qué factores determinan el precio final y advertir que el valor total puede variar.

La legislación además excluye específicamente a las compañías aéreas que prestan servicios de transporte, debido a que ese sector ya está sujeto a regulaciones federales particulares.