Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 62 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Este

: 0 a 5 mph, Este Probabilidad de precipitación : 21%

: 21% Pronóstico: ligera probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 13 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 14 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.