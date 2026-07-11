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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio Expedia

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 62 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 21%
  • Pronóstico: ligera probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El sábado 11 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 12 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 13 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 14 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 15 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 16 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.

El viernes 17 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
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