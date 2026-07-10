Parques con aire acondicionado en Chicago: el plan de Brandon Johnson frente a las olas de calor extremas

El gobierno del alcalde Brandon Johnson destinará un millón de dólares para modernizar los sistemas de aire acondicionado en 42 centros comunitarios ubicados en parques de Chicago. La medida se implementa mientras el pronóstico anticipa un aumento de las temperaturas durante la próxima semana y busca ampliar la disponibilidad de refugios climáticos en los barrios con mayor exposición al calor.

Pronóstico de calor extremo impulsa nuevas medidas en Chicago

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa un incremento progresivo de las temperaturas en Chicago durante los próximos días. Luego de un inicio de semana con nubosidad y el efecto moderador de las brisas provenientes del Lago Michigan, los registros podrían ubicarse en torno a los 90°F (32,2°C), con el martes como la jornada de mayor temperatura.

Ante el calor extremo, el alcalde Brandon Johnson anunció una inversión de un millón de dólares para modernizar los sistemas de climatización en parques de zonas vulnerables X/@ChicagosMayor

Frente a ese escenario, el gobierno del alcalde Johnson presentó un plan para fortalecer la infraestructura destinada a enfrentar episodios de calor intenso. “Esta inversión de un millón de dólares en mejoras de refrigeración refuerza nuestro compromiso de promover la resiliencia climática, la salud pública y la equidad en todo Chicago”, dijo en un comunicado.

Los recursos para este proyecto forman parte de una asignación de US$45 millones proveniente del superávit de los Fondos de Incremento de Impuestos (TIF, por sus siglas en inglés), entregada al Distrito de Parques de Chicago.

La selección de los parques incluidos en el programa no se realizó de manera aleatoria. El plan utiliza el Índice de Vulnerabilidad al Calor, una herramienta desarrollada con la participación de la Universidad Northwestern, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y la ciudad de Chicago para identificar los sectores con mayor riesgo de salud.

A partir de ese análisis fueron definidos 42 centros comunitarios prioritarios. De ellos, 19 se encuentran en áreas catalogadas como de máxima vulnerabilidad y otros 21 corresponden a barrios clasificados como vulnerables, donde los efectos de las altas temperaturas representan un mayor desafío para la salud de la población.

Cronograma de las obras para no sufrir el calor en Chicago

La planificación oficial establece que 20 de los espacios contarán con sistemas de aire acondicionado renovados antes de finalizar este verano boreal. Posteriormente, otros diez proyectos estarán concluidos hacia el cierre del presente año.

En paralelo, avanzan los diseños de 12 intervenciones de mayor escala que incorporarán infraestructura de enfriamiento como parte de obras de capital. Una vez completadas todas las etapas, el programa alcanzará los 42 sitios previstos.

Además de las mejoras en los centros comunitarios, el Distrito de Parques ofrece otros recursos para que los residentes busquen alivio Scott Olson - Getty Images

Durante esta fase piloto también se evaluarán distintas tecnologías de refrigeración con el propósito de determinar cuáles ofrecen mejores resultados en términos de eficiencia y costos para futuras ampliaciones del plan.

Recursos disponibles para enfrentar las olas de calor en Chicago

Además de los centros comunitarios climatizados, el Distrito de Parques dispone de otros espacios destinados a ofrecer alivio durante los episodios de calor. La red incluye:

22 playas sobre la costa del Lago Michigan

Una playa interior en Humboldt Park

77 piscinas públicas distribuidas entre instalaciones cubiertas y al aire libre

Más de 240 áreas recreativas con juegos de agua en distintos parques de la ciudad

El sistema de monitoreo de la calidad de aire de Chicago

A estos recursos se suma la presencia de más de 250.000 árboles, que contribuyen a generar sombra, reducir la temperatura en espacios urbanos y colaborar con la gestión del agua de lluvia.