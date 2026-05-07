Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de mayo

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 7 de mayo la temperatura rondará entre 38 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 0 a 15 mph, Oeste

: 0 a 15 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: parcialmente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 25%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 36%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.