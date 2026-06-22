Comida gratis en Chicago: dónde entregan alimentos frescos esta semana del 22 al 26 de junio 2026

En Chicago, en el estado de Illinois, las personas que atraviesan dificultades económicas podrán acceder a alimentos frescos en la semana del 22 al 26 de junio de 2026. Durante estas jornadas, varias organizaciones y grupos comunitarios otorgarán productos simples, otros listos para cocinar y comidas gratis.

Dónde entregan alimentos frescos en Chicago del 22 al 26 de junio

De acuerdo con Feeding America, más de 48 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria en Estados Unidos, y un porcentaje numeroso se ubica en Chicago. Allí, distintas entidades se organizan para luchar contra el hambre, y esta semana otorgarán alimentos frescos.

El Banco de Alimentos de Chicago, Illinois, cuenta con una red de despensas y programas de entrega de comestibles (Facebook/Greater Chicago Food Depository)

El mapa interactivo de Greater Chicago Food Depository muestra que del lunes 22 al viernes 26 de junio habrá varias organizaciones que distribuirán comidas gratis en Chicago y áreas aledañas:

Día Dirección Horario Lunes 22 de junio Meals Ministry, en 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 16 a 17.30 hs Lunes 22 de junio Leyden Family Services, en 2501 Mannheim Rd, Franklin Park, IL 60131 9 a 17 hs Lunes 22 de junio St. Stanislaus Kostka, en 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 11.30 a 12.30 hs Lunes 22 de junio Pilsen Food Pantry en 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 10 a 13.30 hs Martes 23 de junio Chicago Temple Corps Community Center, en 1 N Ogden Ave, Chicago, IL 10 a 12 hs Martes 23 de junio St. Stanislaus Kostka, en 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 11.30 a 12.30 hs Martes 23 de junio Chicago Light, en 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 9.30 a 11.30 hs Martes 23 de junio Pilsen Food Pantry en 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 10 a 13.30 hs Martes 23 de junio Norridge Citadel Corps Community Center, en 8354 W Foster Ave, Norridge, IL 9.30 a 11 hs Martes 23 de junio Leyden Family Services, en 2501 Mannheim Rd, Franklin Park, IL 60131 11 a 19 hs Miércoles 24 de junio Our Lady of Mount Carmel, en 1119 N 23rd Ave, Melrose Park, IL 15.30 a 17.30 hs Miércoles 24 de junio Norridge Citadel Corps Community Center, en 8354 W Foster Ave, Norridge, IL 13 a 14.30 hs Miércoles 24 de junio Meals Ministry, en 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 11.30 a 13 hs Miércoles 24 de junio Breaking Bread Ministries, en 1111 N Wells St Ste 500, Chicago, IL 18 a 19 hs Jueves 25 de junio Meals Ministry, en 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 11.30 a 13 hs Jueves 25 de junio Chicago Light, en 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 9.30 a 11.30 hs Jueves 25 de junio Pilsen Wellness Center, Inc., en 2319 S Damen Ave, Chicago, IL 15 a 17 hs Jueves 25 de junio Miracle Revival Cathedral, en 2010 St Charles Rd, Maywood, IL 12 a 14 hs Jueves 25 de junio Leyden Family Services, en 2501 Mannheim Rd, Franklin Park, IL 60131 11 a 19 hs Viernes 26 de junio First Baptist Church of Melrose Park en 2114 Main Street, Melrose Park, IL 60160 9.30 a 11.30 hs Viernes 26 de junio Chicago Light, en 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 9.30 a 11.30 hs Viernes 26 de junio Our Lady of the Holy Family, en 1334 W. Flournoy St., Chicago, IL 13.30 a 15.30 hs

¿Cómo usar el mapa para encontrar comida gratis en Chicago y el condado de Cook?

Además de las entregas mencionadas, el Greater Chicago Food Depository dispone de un mapa interactivo para localizar centros de distribución de comida.

La red de distribución de comida gratis en Chicago dispone de un mapa interactivo para que los usuarios conozcan los repartos más cercanos a su ubicación Freepick

Es importante saber cómo acceder para confirmar los horarios y direcciones mencionadas, debido a que las organizaciones pueden realizar cambios imprevistos en el cronograma establecido. Para utilizarlo, se pueden seguir estos pasos:

Ingresar una dirección o código postal en la herramienta de búsqueda para ubicar centros cercanos.

Visualizar el mapa para identificar despensas, comedores, refugios o distribuciones móviles disponibles en la zona.

Aplicar filtros para encontrar centros abiertos en el día actual o en la fecha que se necesita asistir.

Ajustar la búsqueda por distancia, tipo de programa o requisitos de acceso.

Utilizar la opción “More Filters” para identificar sitios con servicios adicionales, como entrega a domicilio u otros apoyos.

Revisar la información de cada punto, que incluye dirección, horarios y datos de contacto.

Contactar al centro seleccionado para confirmar disponibilidad antes de asistir.

¿Quiénes pueden recibir comida gratis y qué requisitos deben cumplir para acceder?

Las despensas y programas alimentarios que integran la red del Greater Chicago Food Depository están abiertos a cualquier persona que necesite ayuda para acceder a alimentos. Según la organización, sus centros comunitarios y despensas atienden a todos los asistentes, independientemente de su religión, situación económica o estatus migratorio.

Para recibir alimentos, generalmente no es necesario presentar una identificación. Aunque algunos programas pueden solicitar un documento para verificar el área de residencia o controlar la cantidad de visitas permitidas, nadie está obligado a mostrar su pasaporte o Real ID para acceder a la asistencia alimentaria.

De todos modos, se recomienda comunicarse previamente con la organización para conocer las condiciones específicas. A su vez, aclaran que no es necesario demostrar una situación de pobreza extrema ni estar en condición de calle para recibir ayuda.

Además, la organización destaca que los inmigrantes también pueden acceder a estos servicios. No es requisito ser ciudadano estadounidense ni poseer una green card.

En cuanto a los productos entregados, cada programa ofrece distintos tipos de alimentos, aunque habitualmente las bolsas incluyen frutas y verduras frescas, además de envasados de consumo básico. Algunas organizaciones también permiten que un familiar o amigo retire los alimentos en nombre de otra persona cuando existen dificultades de movilidad o transporte.