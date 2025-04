Cómo convertir la licencia de conducir en una Real ID en Illinois

En Estados Unidos van a comenzar a regir las nuevas disposiciones federales para poder abordar vuelos domésticos y acceder a instalaciones federales. A partir del 7 de mayo se exigirá una identificación válida, como la Real ID, incluso si la licencia de conducir estándar sigue vigente. En Illinois, como en el resto del país, el proceso de actualización está en marcha y puede realizarse en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

¿Qué documentos se necesitan para actualizar sacar la Real ID en Illinois?

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el trámite para convertir la licencia de conducir estándar en una Real ID requiere de una serie de documentos que deben presentarse de manera física en una oficina de la DMV. Entre ellos se encuentran:

Prueba de identidad: acta de nacimiento certificada o el pasaporte vigente.

acta de nacimiento certificada o el pasaporte vigente. Comprobante del número de Seguro Social: la tarjeta o algún documento probatorio.

la tarjeta o algún documento probatorio. Dos documentos que verifiquen la residencia en el estado: pueden ser facturas de servicios o un contrato de alquiler.

pueden ser facturas de servicios o un contrato de alquiler. Prueba del estatus migratorio legal: green card, entre otros.

El estado de Illinois también ofrece oficinas móviles para facilitarle el trámite a los residentes (Archivo) Facebook Illinois Secretary of State

Sin embargo, a pesar de lo mencionado anteriormente, la oficina del DMV puede solicitarle documentación adicional, por lo que se recomienda consultar con antelación.

¿Qué otros documentos se pueden usar además de la Real ID?

Por otro lado, aquellas personas que pretendan utilizar su licencia de conducir como identificación deberán asegurarse de que se trate de una Real ID. De no contar con una, podrán recurrir a documentos alternativos como:

Pasaporte estadounidense.

Una licencia de conducir mejorada.

Tarjetas de programas como Global Entry, NEXUS o SENTRI.

Tarjeta de residente permanente (Green Card).

Credencial emitida por el Departamento de Defensa.

¿Cómo saber si una licencia ya es Real ID?

Para poder solicitar la actualización de la licencia de conducir estándar a la Real ID, se deberá presentar una serie de documentos (Archivo) Illinois Secretary of State

La Real ID es una identificación que se implementó luego de la aprobación de la ley correspondiente en el año 2005 como respuesta a los atentados del 2001. Esta tiene el objetivo de reforzar los estándares de seguridad en la emisión de licencias y tarjetas de identificación estatales. Para saber si un documento ya se encuentra dentro de esta categoría, debe observarse si tiene una estrella dorada en el extremo superior derecho. En caso de no contar con ella, se necesita realizar una actualización.

¿Dónde hacer el trámite de Real ID en Illinois?

Este proceso no puede realizarse de forma virtual. Aquellas personas que deseen solicitar la Real ID deberán acudir personalmente a una oficina de la DMV. Allí, se revisará la documentación que fue especificada anteriormente, se tomará una nueva fotografía y se emitirá la licencia con el nuevo formato. A pesar de que puede parecer similar a la anterior, este plástico cumple con los requisitos de identificación federal y será aceptado por la TSA en los controles de los aeropuertos.

Ante la cercanía de la implementación de esta identificación en Estados Unidos, Illinois ya comenzó a adaptar sus procesos administrativos para poder facilitar la transición a esta nueva documentación. Si bien no es obligatorio actualizar la licencia de inmediato, si no se la va a utilizar para fines federales como viajar dentro del país o ingresar a edificios gubernamentales, las autoridades recomiendan no esperar hasta el último momento.