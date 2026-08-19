Créditos fiscales en Illinois para el regreso a clases: quiénes pueden reclamar hasta US$750

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el Departamento de Ingresos del estado presentaron una campaña para aliviar los gastos del ciclo escolar. La iniciativa destaca la vigencia de valiosos beneficios tributarios que reducen la carga fiscal sobre las compras de materiales y servicios educativos.

Crédito fiscal para maestros en Illinois: quiénes pueden reclamar hasta US$500

Pritzker comunicó la disponibilidad de créditos fiscales que compensan los desembolsos de los hogares en educación. La medida busca reducir el impacto de determinados gastos escolares sobre familias y educadores elegibles durante la temporada de compras escolares en todo el territorio estatal.

El estado fijó un límite máximo de devolución de 750 dólares por cada hogar Fotomontaje realizado con IA (Magnific y X de @GovPritzker)

En ese sentido, en el anuncio oficial, el mandatario reafirmó su compromiso con el bienestar económico de los ciudadanos ante el inicio de las clases. Al respecto, declaró: “Reducir los costos para las familias trabajadoras sigue siendo nuestra máxima prioridad, especialmente durante la ajetreada temporada de regreso a clases”.

Los fondos que retornan a los contribuyentes representan un alivio directo para el presupuesto de la clase trabajadora. En ese marco, las autoridades estatales esperan que un mayor número de personas reclame estos reembolsos en su próxima declaración anual.

Los educadores que laboran un mínimo de 900 horas en el año lectivo reciben un respaldo fiscal específico. Los maestros, consejeros, instructores, asistentes escolares y directores pueden reclamar un crédito fiscal de hasta US$500 por los recursos didácticos.

Además, las parejas de educadores que presentan su declaración de impuestos de manera conjunta disfrutan de un límite ampliado de hasta US$1000. En los periodos de declaración anteriores, más de 81.000 maestros aprovecharon este estímulo impositivo en todo Illinois.

Crédito educativo de hasta US$750 en Illinois: requisitos para padres y tutores

El anuncio en Illinois también incluye una exención para gastos educativos de nivel básico y secundario que alcanza a los padres o tutores legales de estudiantes menores de 21 años. Los solicitantes pueden reclamar un crédito fiscal del 25% sobre las compras elegibles que superen los US$250.

No obstante, el estado fija un límite máximo de devolución de US$750 por cada hogar de forma independiente al número de alumnos. Los conceptos elegibles para este beneficio tributario abarcan el pago de matrículas escolares, la renta de libros de texto y las tarifas de laboratorios.

Más de 81.000 maestros aprovecharon este estímulo impositivo en todo Illinois Magnific

De este modo, los requisitos para aplicar al beneficio son:

Estudiante de tiempo completo: el alumno debe cursar bajo esta modalidad.

el alumno debe cursar bajo esta modalidad. Edad límite: debe tener menos de 21 años al cierre del año escolar.

debe tener menos de 21 años al cierre del año escolar. Residencia en el estado: tanto el padre o tutor como el estudiante deben residir en Illinois al momento de efectuar los pagos.

tanto el padre o tutor como el estudiante deben residir en Illinois al momento de efectuar los pagos. Escuela elegible: el alumno debe cursar grados de primaria o secundaria (K-12) en una escuela calificada de Illinois o cumplir con los requisitos estatales de educación en el hogar.

el alumno debe cursar grados de primaria o secundaria (K-12) en una escuela calificada de Illinois o cumplir con los requisitos estatales de educación en el hogar. Límites de ingresos: el ingreso bruto ajustado (AGI) de la familia no debe superar los US$500 mil para matrimonios que presentan su declaración de forma conjunta, o US$250 mil para contribuyentes individuales.

Qué comprobantes exige Illinois para reclamar los créditos por gastos escolares

El director del Departamento de Ingresos de Illinois, David Harris, recomendó a los contribuyentes conservar de forma ordenada todos sus comprobantes de pago. Los beneficiarios deben guardar los recibos físicos o digitales de las compras para validar sus deducciones durante la temporada fiscal.

La oficina de recaudación estatal advirtió que la documentación de respaldo es clave ante eventuales procesos de verificación de datos. Las familias que optan por la modalidad de educación en el hogar también pueden acceder a estos beneficios bajo un plan de estudios aprobado.

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El estado mantiene a disposición del público la Publicación 112 en su sitio web para detallar el listado completo de gastos elegibles. Los ciudadanos pueden resolver sus dudas adicionales a través de los canales digitales que ofrece la autoridad fiscal de Illinois.

Los contribuyentes cuentan con la opción de consultar los registros históricos de devoluciones para evaluar el impacto de estas exenciones. En ciclos anteriores, más de 207 mil ciudadanos de Illinois recuperaron parte de su dinero gracias a este programa de asistencia.